O show da banda Kiss, programado inicialmente para acontecer em 2020, foi mais uma vez adiado por culpa da pandemia do novo coronavírus. A Opus Entretenimento, responsável por trazer a turnê “Kiss, End Of The Road World Tour”, divulgou que a nova data será em 28 de abril de 2022, uma quinta-feira, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba.

Os ingressos já adquiridos seguem valendo para a nova data, o que exime a organização de efetuar troca ou a devolução do dinheiro. Todos os que tiverem ingressos deverão seguir as orientações da lei 14/186/21, publicada em junho de 2021, que dispõe sobre as medidas emergenciais da pandemia da covid-19.