Já imaginou ouvir sucessos como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’Mine” e “Patience” com violinos elétricos no lugar dos solos de guitarra? Guns N’ Roses Sinfônico é a aposta da Orquestra Petrobras Sinfônica no repertório Pop da turnê, e Ricardo Amado, violinista da orquestra, é um dos destaques desse concerto.

Ele investiu tempo e estudo para fazer com que seu violino elétrico atingisse os efeitos das guitarras de Slash, músico do Guns. “A intenção é fazer com que o público sinta a presença dos solos de Slash, acompanhado por uma super orquestra”, revela Ricardo.

No concerto, a Orquestra Petrobras Sinfônica mostra, mais uma vez, que é possível unir música clássica ao pop e rock, e emocionar o público. “Com o concerto dedicado ao Guns N’ Roses, a Orquestra se destaca como pioneira em trazer repertórios únicos, mostrando todo seu potencial. O concerto se transforma em um grande show de rock. O público ficará surpreso com essa apresentação”, adianta Felipe Prazeres.

Democratização

A Orquestra Petrobras Sinfônica tem como uma de suas premissas a democratização da música de concerto para o maior número de pessoas, e vem realizando ações com esse objetivo desde sua fundação. Ainda em 2016, a orquestra incluiu no seu repertório concertos populares com releituras sinfônicas de artistas e bandas como Los Hermanos, Metallica, Pink Floyd, Michael Jackson, Coldplay e, mais recentemente, Guns N’ Roses.

A partir de abril de 2020, a orquestra intensificou a produção de conteúdo online, e identificou a demanda por crescente veiculação de vídeos de seus concertos nas redes sociais, uma nova forma de se relacionar com o seu público, através do digital. Desde então, somou aproximadamente 15 milhões de visualizações e cerca de 90 mil inscritos no YouTube.

Serviço

O que? Turnê 2022 da Orquestra Petrobras Sinfônica – Guns N’ Roses

Quando? 14 de julho (quinta-feira), às 20h.

Onde? Teatro Positivo, Rua Professor Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido.

Quanto? R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Vendas pelo site!