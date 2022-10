A festa de Nossa Senhora dos Remédios, Padroeira de Araucária, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, foi adiada para os dias 04,05 e 06 de novembro. A mudança deve-se a eleição presidencial que ocorre neste domingo (30), dia da Padroeira.

A festa ocorrerá no Parque Cachoeira com apresentações culturais de atrações locais, praça de alimentação, feira de artesanato e shows. Confira abaixo a programação que vai contar com atrações como a dupla Rionegro & Solimões, Garotos de Ouro.

O ingresso para a festa é um quilo de alimento não perecível, o qual será doado e ao Grupo dos Vicentinos que realiza ações solidárias em Araucária durante todo o ano.

Confira abaixo a programação:

– 04/11 (sexta-feira), 18h30: carreata com a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, saindo do Santuário (na praça Dr. Vicente Machado) em direção ao Parque Cachoeira. A carreata receberá o apoio do Departamento de Trânsito.

No parque haverá apresentação do tradicional grupo de dança Wesoly Dom, seguida pelo show da dupla Rionegro & Solimões.

– 05/11 (sábado), a partir das 14h: show de Wilson e Soraia.

– 06/11 (domingo), a partir das 14h: show de Cleiton e Camargo e Garotos de Ouro.