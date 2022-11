Com músicas que marcaram época e até hoje embalam os amantes de uma boa melodia, o cantor Sidney Magal chega a Curitiba, neste sábado (19), no Teatro Positivo, com um novo repertório caliente, repleto de grandes hits de sua e da carreira de seus colegas no show “Rádio do Magal”. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 80, via Disk Ingressos.

O repertório exclusivo resulta num show dançante que passa pela jovem guarda e inclui sucessos de Tim Maia, Beto Barbosa, Rick Martin e até o arrocha de Pablo, com uma releitura da música “Porque Homem Não Chora”. “Eu canto o que o público quer ouvir, principalmente, para que eles tenham prazer em estar ali. Então, montei um set-list especial para fazer o público ferver”, adianta o artista.

Os clássicos de sua carreira, como “Meu Sangue Ferve”, “Tenho”, “Me Chama Que eu Vou” e “Sandra Rosa Madalena” é claro que estarão no show para fazer todo mundo delirar. A produção e realização são da RW7 Production & Entertainment.

Serviço

O que? Show do Sidney Magal

Quando? 19 de novembro de 2022 (sábado), às 21h15.

Onde? Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Quanto? Ingressos variam de R$ 80 (meia-entrada) a R$ 360 (inteira), de acordo com setor e modalidade escolhidos. Vendas pelo Disk Ingressos.

