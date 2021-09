Uma nova parceria no mercado do entretenimento brasileiro promete levar o melhor da cultura nacional e internacional ao Paraná, revolucionando a volta aos shows em 2021. Neste dia 28 de setembro, a Opus Entretenimento anuncia que é a administradora da consagrada casa de espetáculos Live Curitiba.

E anuncia, também, a agenda de shows da retomada pós pandemia da covid-19 (veja mais abaixo).

Há mais de quatro décadas, a Opus produz cultura e grandes espetáculos em todo país. A empresa é responsável pelo gerenciamento e operação de importantes casas de shows nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. São elas o Teatro Bradesco e o Teatro Opus (São Paulo/SP), o Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre/RS), o Teatro Riachuelo (Natal/RN), o Teatro RioMar Recife (Recife/PE) e o Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE).

Além disso, agencia carreiras de grandes expoentes da música brasileira e do entretenimento, como Luccas Neto, EME Dj, Daniel, Maurício Manieri, Seu Jorge, Alexandre Pires, Hello Adele Tribute e Sinatra 1915 Tribute. Também é proprietária da plataforma Uhuu.com – conhecida como um canal de comunicação, venda de ingressos, produtos e serviços. Ao longo de 45 anos de atuação, foram mais de 14 mil eventos produzidos para um público de mais de 21 milhões de espectadores.

+ Leia mais: Evento que marca retomada do setor esgota ingressos presenciais rapidamente

Agora, a Opus desembarca na capital dos paranaenses para continuar a escrever a trajetória de sucesso da Live Curitiba. A história da casa de shows começou ainda antes de ser inaugurada, em 2016. Foi há quase 30 anos, em 1994, que o Coração Melão chegou à Rua Itajubá, no bairro Portão. O estabelecimento logo virou referência na noite de Curitiba.

Em 1996, o local passou a se chamar Fórum, além de ter a capacidade de público duplicada e incrementou novos estilos musicais. Nesta época, a casa tornou-se o terceiro polo de shows do Brasil, com apresentação internacional da cantora Shakira. Já em 2005, trocou novamente de nome e se transformou no Curitiba Master Hall, com show de inauguração de Zé Ramalho.

E, há cinco anos, uma reestruturação fez nascer a Live Curitiba, colocando novamente a cidade na rota de shows internacionais, além de receber atrações renomadas do cenário nacional. A casa possui uma moderna estrutura e capacidade para até cinco mil pessoas, sendo possível adequá-la a qualquer formato de evento.

Nos últimos anos, a Live Curitiba recebeu um público de quase 1 milhão de espectadores. Ao todo, foram mais de 300 eventos realizados e aproximadamente 1.500 horas de muita música e diversão. Para cada evento produzido, foram necessários cerca de 500 profissionais envolvidos que trabalharam incansavelmente para proporcionar o encontro entre o fã e o artista.

Agenda de shows

Além da tão esperada retomada dos eventos, a Live Curitiba já abre a sua agenda em grande estilo com nove novos shows confirmados. Entre as atrações, grandes nomes como Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa, e Dilsinho. Vale ressaltar que os shows anunciados antes da pandemia continuam na programação da casa de shows que em breve vai informar as novas datas e demais procedimentos aos clientes.

Confira os espetáculos que já estão confirmados na nossa programação:

31/10 – Jorge & Mateus

01/11 – Jorge & Mateus

05/11 – Dilsinho

12/11 – Marcos e Belutti

13/11 – Hello Adele Tribute

20/11 – Queen Celebration in Concert + Orquestra Sinfônica de Curitiba

26/11 – Maiara e Maraisa

27/11 – Maneva

10/12 – Diego e Victor Hugo

Os ingressos para os shows de Jorge & Mateus já estarão à venda nesta sexta-feira (01/10), a partir das 10h. A compra poderá ser feita online pela plataforma uhuu.com.