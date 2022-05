Um dos restaurantes mais tradicionais de Curitiba, o Baviera completa meio século de funcionamento ininterrupto em maio de 2022. Sob nova administração, o lugar está renovado, mas sem perder o charme que o manteve aberto durante todos esses anos.

Com suas mesas com pés em formato de coração, ambientes discretos e iluminação à luz de velas, o Baviera é considerado por especialistas em gastronomia como o melhor restaurante para tomar uma taça de vinho em Curitiba. “Quando você pensa em sair para jantar e tomar um bom vinho, o que vem à cabeça, logo de cara? Para mim sempre foi o Baviera”, indaga Márcio Borges, empreendedor que comprou o restaurante em meados de 2021.

Cliente de carteirinha, Borges conta a pergunta que mais escuta desde que assumiu a direção da casa: “você não vai mudar nada, né?”. Famoso por servir generosas porções desde a inauguração, em maio de 1972, o Baviera tem uma clientela tão fiel quanto exigente.

“Eles podem ficar tranquilos, não vou mexer nas receitas, nos ingredientes utilizados no preparo dos pratos, nem na decoração, que é o que encanta quem vem até aqui”, acrescenta.

Alguns exemplos estão na equipe, que tem funcionários com mais de 40 anos de casa e insumos que não podem ser trocados nem sob tortura. “O queijo parmesão capa preta uruguaio da sopa de cebola tem um custo alto, mas como vou substituir? Os clientes vão perceber a diferença de sabor na hora”, explica o proprietário.

A Soupe à L’oignon, sopa de cebola em tradução livre do francês, é uma entrada muito bem servida, além de ser um clássico curitibano. “Não tem quem não fale dessa sopa, ela é famosa e premiada”, acrescenta o empresário.

A famosa Sopa de Cebola. Foto: Divulgação / Fernando Zequinão

Inovações na gestão

As mudanças ficam para a parte gerencial do negócio, característica da veia empreendedora do novo proprietário. Desde que assumiu Márcio Borges já implantou um novo sistema de pedidos online, modernizou o site do Baviera no ar, com sistema de reservas integrado e responsivo e muniu os garçons de palmtops, em busca de agilidade. O cliente que quiser também tem a opção de fazer o pedido usando um QR Code, ao invés do cardápio físico.

Também foi criada uma logomarca para as comemorações do aniversário de 50 anos, o “Selo 50 Anos, Jubileu de Ouro” e um bartender premiado foi contratado para desenvolver uma carta de drinks moderna. “São mudanças que acompanham a tecnologia dos tempos que vivemos, porém, sem alterar em nada a decoração, a ambientação e a experiência de jantar no Baviera”, garante Borges.

O restaurante foi o primeiro a servir à luz de velas em Curitiba, o que lhe deu a fama de restaurante mais romântico da cidade. “Toda semana acontecem pedidos de casamento nas nossas mesas, o charme e a tradição do Baviera aproximam corações apaixonados há 50 anos”, acrescenta o proprietário.

Então, para proporcionar uma experiência única, foi criado um menu de ambientações românticas em que o cliente pode optar por mesa posta, flores, pétalas de rosa e espumantes especiais, além de um menu em três tempos. Os talheres dourados, os sousplats e a decoração da mesa fazem com que a noite fique ainda mais especial.

Além disso, os banheiros e a fachada estão sendo revitalizados, a cozinha passou por uma reforma completa e os salões foram restaurados, mantendo todos os elementos, como o famoso enxaimel, as lanternas e o lustre de velas, o grande alambique de cobre, as luminárias originais Tiffany e o estilo Art Nouveau.

Restaurações que mantêm vivo um sonho: ver o Baviera completar cem anos. “Não é impossível, se a tradição o manteve aberto por 50 anos, agora acredito que uma boa gestão aliada a fidelidade ao cardápio e a um ambiente único, farão com que o centenário se concretize”, torce o proprietário. E quem ousa duvidar?

Espeto de Mignon com pétalas de cebola. Foto: Divulgação / Fernando Zequinão

O Baviera fica na Rua Augusto Stellfeld, 18 – Centro, e funciona das 18h às 0h. Informações pelo telefone (41) 3232-1995 e o cardápio pode ser consultado no site do restaurante.