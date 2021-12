A ceia de Natal costuma ser celebrada com muita fartura e mesa cheia. No dia seguinte, surge a questão: o que fazer com as sobras para que a comida não fique com aquela cara de requentada?Pedimos aos chefs Matheus Batalha, do Batalha Gastronomia, e Gabriela Mendes, do Centro Universitário Avantis (UniAvan), para contar o que é possível fazer com as sobras dos pratos da noite de Natal.

Mas, antes, é preciso levar em consideração uma questão muito importante: a intoxicação pelos alimentos que ficaram expostos durante todo o jantar. Carolina Henequim, nutricionista credenciada à Paraná Clínicas, explica que se deve observar a coloração, a textura e o cheiro dos alimentos para saber se ainda estão bons para o armazenamento — o que também deve ser feito com atenção.

“Um dos principais erros neste momento, é a mistura dos alimentos. Cada um deles, deve ser guardado de forma separada”, analisa.

O arroz, por exemplo, deve ter um recipiente e a carne outro, “nada de colocar até três tipos de alimento em um mesmo recipiente”, diz.

Após se atentar a todos estes pontos, mãos à obra e bom apetite!

Pratos mais elaborados

Segundo Gabriela Mendes, é possível utilizar praticamente tudo o que sobrou da ceia, basta usar a imaginação. Veja algumas dicas:

Arroz e bacalhau

Faça um arroz cremoso de forno, misturando os dois ingredientes ou as outras proteínas que sobraram da ceia, com um creme de maionese temperado com sal, pimenta e tempero verde. Se for do seu gosto, pode adicionar cebola picada e alho.

Coloque a mistura em um refratário com muito queijo parmesão por cima e leve para gratinar no forno. “É um prato rápido de fazer, fácil, quase não dá trabalho e ainda pode ser acrescido de outros ingredientes, como milho, ervilha, azeitona, tomate picado, entre outros”, explica a chef.

Peru, lombinho ou outras carnes

A dica é fazer “carne louca”. A professora conta que essa receita é feita tradicionalmente com proteínas que sobram do churrasco, mas também pode ser produzida com as aves da ceia.

É necessário desfiar as carnes, misturar com cebolas em tiras e pimentão, adicionar azeitonas e fazer um refogado colorido. “Pode ser usado como um recheio de sanduíche, antepasto ou pode acompanhar arroz, purê ou massa”.

Dica extra: ainda para as carnes que sobrarem da ceia, a chef também sugere refogar as proteínas com cebola, alho, cheiro verde e azeite de oliva, colocar em um refratário e distribui-las como base do prato.

Por cima, adicione creme de milho, que é feito com o cereal batido com molho bechamel (molho feito de farinha, manteiga e leite). Use também queijo parmesão ou muçarela por cima e leve ao forno para gratinar.

“É uma outra opção de prato fácil de fazer e que acompanha um arroz, uma massa, um purê ou qualquer outro acompanhamento a gosto”, finaliza.

E o panetone?

Tradicional nessa época do ano, o pão doce ganha lugar ao lado do café da manhã, lanche da tarde e é até transformado em presente. Ou ir além com um pavê de panetone, que leva creme belga (base de leite condensado, leite, gemas e maisena) e creme de chocolate (feito com cacau em pó ou chocolate 50%).

“Ele é montado em camadas; coloca o creme belga, por cima o chocolate e o panetone picadinho. Camada por camada. Por último, cobre a sobremesa com uma camada da mistura do creme de leite batido com quatro claras em neve. Para finalizar, leve para gelar por cerca de três a quatro horas”, explica a chef.

Mais leves

A ceia de Natal geralmente é composta de pratos mais pesados, assados gordurosos e muitas bebidas alcoólicas. Ou seja, o “dia seguinte” acaba sendo de preparos mais leves e muito líquido.

É nisso que o chef Matheus Batalha aposta, com preparos mais simples em refeições leves e nutritivas.

“São receitas simples, que agradam a toda a família e que ficam muito bem com as sobras das ceias”, afirma.

Veja as dicas do chef para as sobras:

Salada de Chester

Matheus Batalha



Foto: Divulgação

Ingredientes

Peito de chester da noite anterior

1 limão

1 colher de sopa de mostarda

Azeite de oliva

1 laranja

1 peça de queijo branco

1 rabanete

1 ramo de rúcula

Mix de folhas verdes

Sal

Modo de preparo:

Corte o chester em fatias e reserve. Misture uma colher de sopa de mostarda com o suco de 1 limão, 1 laranja e o azeite de oliva, e mexa bem até ficar homogêneo. Fatie o rabanete bem fininho e corte o queijo branco em cubos. Lave as folhas verdes e ajeite-as em uma travessa. Coloque o chester e disponha as fatias de rabanete. Acrescente o queijo branco e, por último, regue com o molho e sirva.

Tomate assado

Matheus Batalha

Foto: Divulgação

Ingredientes

Peru desfiado da noite anterior

Tomate italiano

Ervilha fresca ou congelada

Farinha Panko

Queijo parmesão

Salsinha picada

Cebola

Alho

Modo de preparo:

Corte as “tampas” do tomate, retire a polpa, tempere com sal e deixe em pé na forma. Refogue o alho, cebola, ervilha e o peru. Depois de refogado, acrescente a Farinha Panko formando basicamente uma farofa. Coloque essa farofinha dentro dos tomates e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno para gratinar e sirva em seguida.

Sanduíche de pernil

Matheus Batalha

Foto: Divulgação

Ingredientes

Pernil da noite anterior

Pão baguete ou francês

Cebola roxa

Queijo provolone

Manteiga

Mostarda Dijon

Modo de preparo:

Desfie o pernil suíno, misture com o molho do assado e com o queijo provolone ralado. Passe a manteiga no pão e toste na frigideira. Corte a cebola roxa bem fininha. Para a montagem, passe a mostarda Dijon no pão tostado, coloque o pernil desfiado e a cebola roxa. Está pronto para servir!

