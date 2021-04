Uma das mais tradicionais sorveterias de Curitiba, a Sorveteria Formiga, terá uma nova loja na cidade. Ao completar 70 anos de história, a marca inaugurará sua nova unidade no bairro Bigorrilho, no próximo sábado (11).

A inauguração da nova loja chega com novidades na rede, que passa a contar também com uma grande variedade de sucos naturais, cafés especiais entre outras novidades.

A nova loja ficará na na Rua Jerônimo Durski, nº 1130, no Bigorrilho. No cardápio, diversos sabores como flocos, limão, coco queimado, milho verde, pistache, doce de leite, abacaxi, banana passa, crocante, damasco, uva, chocolate, castanha do Pará, nozes, coco, Romeu e Julieta, leite condensado, iogurte natural, nata, creme, menta,figo, cereja, morando, passas ao rum, maracujá, ameixa e goiaba.

A loja mais tradicional da Sorveteria Formiga fica na Avenida Iguaçu, 2011, no bairro Água Verde, em Curitiba.