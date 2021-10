Após quatro meses de muita expectativa, e anos de espera, a primeira loja da rede norte-americana de cafeterias Starbucks em Curitiba abriu as portas nesta quarta (20), no Shopping Mueller. A unidade, anunciada pela marca em meados de junho, funciona em um formato híbrido com entradas pelo centro de compras e pela Avenida Cândido de Abreu (em um primeiro momento, este acesso estará fechado por conta do grande fluxo de clientes).

A primeira cafeteria da rede na capital paranaense funciona em um espaço de 130 m² e segue o mesmo padrão de unidades já abertas em outras cidades do país, como a de Porto Alegre inaugurada em setembro. Todo o atendimento é no formato de “take away” (pegue e pague, sem garçons) e cardápio digital por QR Code ou painéis.

No menu servido em Curitiba, que o Bom Gourmet teve acesso em primeira mão, estão disponíveis os preparos tradicionais já conhecidos da rede pelo mundo, como Baunilha Latte, com leite vaporizado, café espresso e essência de baunilha; os Frappuccinos de caramelo e de chocolate, e os cafés filtrados e espressos.

Há também as exclusividades brasileiras com brigadeiro, onde o doce tipicamente nacional é usado no preparo do Latte, com calda e granulado de chocolate; o Espresso, com leite e chantilly do doce; e também no famoso Frappuccino. Todas as bebidas são feitas com café arábica de alta qualidade próprio da rede.

É possível, ainda, substituir o leite de alguns preparos por versões alternativas, como sem lactose ou de soja. Há também opções de cold brew (infusão com água fria), chás gelados e os Refreshers, que são bebidas geladas preparadas com extrato de café verde nos sabores morango, pitaya, frutas vermelhas e limão.

Lanches e petiscos

O cardápio de comidas da Starbucks em Curitiba também inclui sabores bem brasileiros, como a coxinha de frango e o pão de queijo tradicional ou multigrãos ou em porção com 10 unidades minis. Há, ainda, os croissants de presunto e queijo, multigrãos ou frango e as empanadas de carne ou integral, mas não há opções completamente livres de glúten para pessoas celíacas.

“[…] não garantindo a presença de outros alergênicos em origem ou por contaminação cruzada durante as distintas fases de elaboração ou a exatidão ou veracidade de dita informação”, diz o site da marca do Brasil.

Já para quem prefere opções mais elaboradas, a cafeteria serve uma versão própria do clássico francês Croque Monsieur, com presunto, queijo prato, molho bechamel e parmesão no pão tipo brioche; o Egg Bacon, com omelete, queijo e bacon; e as tostadas de peru e presunto e muçarela.

Também são servidos doces como Browne espresso ; Cinnamon Roll, que é uma massa enrolada com canela e açúcar coberta com cobertura de cream cheese; donuts de chocolate, doce de leite, cookies e chocoberry e bolos variados.

Segundo a rede, os clientes também terão acesso ao programa de fidelidade Starbucks Rewards, recentemente aprimorado, que oferece benefícios e recompensas exclusivos aos membros. É preciso baixar o aplicativo Starbucks Brasil para aproveitar as vantagens oferecidas.

Expansão

A loja inaugurada nesta semana é uma das quatro já confirmadas pela Starbucks para Curitiba, que terá ainda unidades nos shoppings Palladium, Jockey Plaza e Pátio Batel abertas até o final do ano.

Ao Bom Gourmet, Claudia Malaguerra, diretora-geral da marca no Brasil, anunciou ainda uma quinta unidade na capital: será no Spot Batel Street, um centro de compras em construção no bairro do Batel. De acordo com ela, as lojas de Curitiba marcam o início de um ciclo de expansão pelo Paraná.

“Com essa inauguração, e as demais que estão por vir, nós continuamos a oferecer a Experiência Starbucks a mais pessoas, enquanto criamos um impacto econômico positivo na região”, diz.

Ao todo, as cinco lojas vão gerar mais de 60 empregos diretos de baristas e colaboradores treinados no Centro de Treinamento da Starbucks, localizado no shopping Jockey Plaza. “Os aprendizados adquiridos no Centro serão compartilhados também com as equipes das futuras lojas no estado do Paraná, para garantir que cada loja possa proporcionar uma experiência calorosa e acolhedora”, conclui o comunicado da rede.

A loja da Starbucks no Shopping Mueller abrirá, em um primeiro momento, seguindo os horários do centro de compras: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h. Fica na Av. Cândido de Abreu, 127, Centro Cívico.