No último dia 22 de fevereiro foi inaugurado o Spot Compact Mall, um shopping inspirado em empreendimentos de Nova York, nos Estados Unidos. A primeira loja a funcionar foi a 5ª unidade em Curitiba da rede de cafés Starbucks,a primeira com acesso direto para as ruas (não dentro de shoppings centers).

O empreendimento fica na na Avenida Vicente Machado, numa região em que se dividem os bairros do Centro e do Batel. Segundo a assessoria de imprensa do espaço, o Spot oferece um diversificado mix de lojas num novo conceito de varejo, com a praticidade das ruas e o conforto de um shopping.

O destaque da obra é o projeto de estrutura metálica e vidro, muito utilizado em Nova York. A praça de alimentação tem o pé direito de 12 metros, mobiliário em estilo industrial, com luminárias suspensas e vegetação incorporada. O empreendimento ocupa uma área total de 2.800m2 e conta com 19 lojas, além de salas comerciais (segundo pavimento), um Rooftop (no terceiro pavimento), que receberá um grande restaurante com uma área de 480m2 e um terraço ao ar livre.

Entre as lojas confirmadas estão a Starbucks, que será a loja âncora do Spot Compact Mall, Gioia (pizzas, pinsas e pães de fermentação natural), Amme Acessórios, O Padeiro Artesanal (pães de fermentação natural e farinhas orgânicas), Paineiras Cozinha Árabe, Mestre Cervejeiro, Dermage e Coldstone.

Nova Starbucks

A loja conta com 140m2, está localizada no piso térreo e também terá acesso pela Avenida Vicente Machado. Os clientes poderão apreciar cafés arábica de alta qualidade, do Brasil e do mundo, além de bebidas artesanais e itens únicos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino, o pão de queijo e a coxinha de frango. Na nova loja, também poderão ser encontrados blends de cafés especiais como o Starbucks Brasil Blend, que traz uma mistura de grãos brasileiros.

O Spot Compact Mall fica na Avenida Vicente Machado, 520, esquina com a Rua Brigadeiro Franco. O horário de funcionamento é das 10 às 22h, segunda a domingo. Informações pelo telefone (41) 99561-0020.