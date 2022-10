A Starbucks inaugurou neste domingo (23) sua maior loja no Brasil, no ParkShoppingBarigüi, em Curitiba. Com 359 m² e 75 lugares no andar térreo, em frente à Praça de Eventos, o espaço conta uma decoração que homenageia Curitiba, com painéis de pontos turísticos como o Museu Oscar Niemeyer.

Entre os itens oferecidos estão os cafés arábica de alta qualidade, do Brasil e do mundo, além de bebidas artesanais, como o Refreshers de Pitaya, extrato de café com fruta, e itens únicos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino, a coxinha de frango e uma receita mineira exclusiva do tradicional pão de queijo.

Também poderão ser encontrados blends de cafés especiais como o Starbucks Brasil Blend, um café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. O Starbucks do ParkShoppingBarigüi é a 177ª do Brasil.

Esse é sexto Starbucks na capital paranaense – foram inaugurados anteriormente no shopping Mueller (o primeiro), na Rua Vicente Machado, na Avenida do Batel, na Avenida Victor Ferreira da Costa e no shopping Palladium.