O Shopping Curitiba anuncia a chegada da Starbucks entre suas operações. A marca acaba de abrir as portas, nesta quinta-feira (29) oferecendo ao público cafés arábica de alta qualidade, do Brasil e do mundo. A rede tem ainda bebidas artesanais e itens únicos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino, a coxinha de frango e uma receita mineira exclusiva do tradicional pão de queijo.

Na nova loja, também poderão ser encontrados blends de cafés especiais como o Starbucks Brasil Blend, um café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

“A marca chega para consolidar ainda mais o mix de lojas e experiências oferecidos aos nossos clientes. Estamos animados com essa grande inauguração”, afirma Pamella Ikehara, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

A loja está localizada no piso L1 do Shopping Curitiba. O horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 10h às 22h.