Uma startup curitibana tem se destacado no ramo do Turismo ao inovar ao oferecer planejamento de viagem e pagamento por boleto no momento em que o mercado está se reaquecendo no esperado pós-pandemia da covid-19. A proposta da empresa Viagem com Estilo se destaca justamente por auxiliar os viajantes a executar um plano de viagem, tornando o passeio mais blindado a problemas inesperados (mas evitáveis).

Após o pior período da pandemia, recheado de incertezas e preocupações, o avanço da vacinação começa a despertar a sensação de que as coisas finalmente entrarão nos eixos. Sabendo da imensa vontade das pessoas em voltar a viajar, a startup curitibana Viagem com Estilo avança seu planejamento para se consolidar no disputado mercado do turismo, após apresentar números interessantes mesmo durante o pior período da pandemia.

Em 2020, apesar da crise, manteve crescimento com a venda de pacotes para Grupos com planejamento de até 36 meses de antecedência. Agora vem despontando com seu novo e mais recente modelo de negócio: o Plano Viagem. Este produto complementa o carro chefe da startup que hoje são os grupos de viagem, mas atende principalmente uma nova parcela de viajantes que desejam programar sua viagem de lua de mel, família ou grupo de amigos.

Segundo Erik Cabral, diretor proprietário da Viagem com Estilo, o crescimento da marca atraiu uma parcela considerável de viajantes que desejam rotas que a empresa não disponibiliza grupos ou em períodos que os grupos com data definida não estarão no destino. “O diferencial do Plano Viagem é que o viajante ganha uma bonificação sobre o valor que resolve aplicar para viajar, além disso o viajante recebe uma consultoria especializada na organização do roteiro. Os planos disponíveis podem ser parcelados em 24 ou até 36 meses e o viajante tem autonomia para alterar toda sua ideia até 6 meses antes do embarque”, afirma Erik.

Outra aposta da empresa é o financiamento dos pacotes por boleto. Ideal para quem deseja se programar com antecedência, o propósito da startup é oferecer ao consumidor a segurança necessária no sentido de dar o start no sonho da viagem internacional, e sem ter que se preocupar com pendências futuras.

Pioneirismo

Erick Cabral. Foto: Divulgação

Com esse método de financiamento por boleto, que oferece toda a possibilidade e segurança para os clientes, a Viagem com Estilo oferece o que considera um diferencial em relação às companhias de turismo, que já estão se preparando para seguir o exemplo da concorrente.

Segundo Erik Thiago Cabral, já para 2023 a empresa conta com três grupos fechados para viagens, principalmente para destinos europeus, além de 12 grupos lançados, e 7 em espera. Para 2024, o cenário também se mostra bastante animador: são, até o momento, 4 grupos com lista de espera. Tudo isso empolga Erik, que destaca a aceleração da vacinação como um dos pontos essenciais para deslanchar ainda mais as condições do mercado.

Com experiência no mercado de turismo desde 2005, Erik oferece através da Viagem com Estilo financiamentos em 12, 24 e 36 meses, realizando reuniões online com pessoas de diferentes estados, justamente para o grupo da viagem se enturmar e planejar o roteiro com antecedência, respeitando a individualidade de cada cliente.