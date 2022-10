O Bar do Açougueiro, empreendimento com foco em porções individuais de carnes na parrilla e opções ligadas ao saboroso universo do churrasco, acaba de anunciar sua segunda unidade em Curitiba, dessa vez no bairro Batel. A inauguração está prevista para a segunda quinzena de outubro.

“Planejamos essa segunda casa nos mínimos detalhes para que o público curitibano tenha uma experiência ainda mais completa, marcada pela excelência. Temos certeza que o empreendimento será muito bem recebido, aumentando o leque de ótimas opções gastronômicas na capital paranaense, com foco em qualidade e preços justos, como porção de picanha a R$ 35”, comenta José Araújo Netto, fundador do O Bar do Açougueiro.

Além da picanha, o menu do bar oferece pernil de carneiro, linguiças artesanais, ancho, mignon com gorgonzola, assado de tira, short rib e sanduíches, como o clássico sanduíche de pernil e o saboroso sanduíche de brisket e queijo gruyere.

A casa conta ainda com dezenas de acompanhamentos, entre eles pão de alho, mix de legumes e batata rústica, além de sobremesas. “Todas as opções são servidas em porções individuais já fatiadas, prontas para serem consumidas de maneira rápida, tudo para facilitar e proporcionar uma experiência prática e saborosa”, diz

Para harmonizar, o Bar do Açougueiro oferece uma carta de bebidas muito interessante, com destaque para os chopes artesanais, produzidos por algumas das principais cervejarias do Brasil, que serão servidos em 10 torneiras. Já para quem ama bons drinks, o pub trará coquetéis preparados a partir de diversos destilados, entre eles gin e whisky, além de opções de caipirinhas com vodka, sake e cachaça. Completando a carta de bebidas, não irão faltar vinhos e espumantes.

A segunda unidade do O Bar do Açougueiro vai funcionar na Rua Saldanha Marinho (nº 1577), no bairro Batel, com inauguração prevista para a segunda quinzena de outubro. Mais informações no perfil oficial do bar no Instagram (@obardoacougueiro).