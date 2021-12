“Please, don’t go…. DON’T GOOOOOOO”. Impossível para quem nasceu antes dos anos 90 não lembrar deste refrão. A música que leva o mesmo nome (sem os exageros de “ooooo”) transformou a banda Double You em um sucesso estrondoso no Brasil. Nesta sexta-feira, o grupo se apresenta no Restaurante Toscana para um jantar dançante que ainda tem ingressos à venda.

O jantar começa a ser servido às 20h e o show está marcado para começar às 23h30. Os ingressos custam a partir de R$ 108 (sem jantar). Com o jantar incluso o valor do ingresso individual na mesa custa R$ 228,00. Os bilhetes estão disponíveis no Disk Ingressos e existem vários benefícios de meia-entrada.

O show estava marcado originalmente para o dia 30 de maio de 2020, depois transferido para 07/11 do mesmo ano, mas novamente adiado. Os ingressos adquiridos na época ainda são válidos. O local se compromete a manter todos os protocolos de segurança sanitária contra a covid-19.

O Restaurante Toscana fica na Avenida Manoel Ribas, 5761, no bairro gastronômico de Santa Felicidade, em Curitiba. Mais informações (41) 3273-6160.

Mate a saudade deste clássico dos anos 1990