Dor de cabeça, indisposição e tudo parece não ter fim. Não é fácil lidar com a tal da ressaca que chega depois de momentos de alegria, euforia e drinques animados. Apesar de estarmos no meio da pandemia do novo coronavírus e com os bares fechados, a turma que gosta do gole segue firme dentro de casa tendo o copo como companheiro.

Neste domingo (28) é comemorado o Dia Nacional da Ressaca. A data foi criada para conscientizar sobre os perigos do excesso de álcool para a saúde. Quando exageramos no consumo de bebidas alcoólicas, o organismo se manifesta com uma série de sintomas, como enjoo, mal estar generalizado e dores no corpo.

O grande segredo para não ficar reclamando e dizer que não vai mais beber (esta é clássica!), a Tribuna do Paraná preparou sete dicas para evitar aborrecimentos no dia seguinte da festança. Importante reforçar que o consumo exagerado causa dependência e uma lista imensa de problemas ao organismo.

Alimente-se!

Se possível, coma algo antes de iniciar a amizade fraterna com o copo. Pode ser algo leve, pois um alimento pesado não vai ser boa opção. A união comida e bebida são essenciais.

Água

Sabemos que a cerveja hidrata, mas o melhor mesmo é a água. Intercale copos ou garrafas na hora da folia. A água vai evitar aquela sensação de boca seca no dia seguinte. Se preferir, pode substituir por bebidas isotônicas que são ricas em minerais.

Descanse

Um dos sintomas da ressaca é moleza e para evitá-la é preciso dormir adequadamente. O repouso é fundamental para se recuperar de qualquer condição que comprometa sua saúde. Então, procure descansar em um lugar escuro para que seu sono seja reparador de fato.

Chás

O velho chá de boldo é uma boa, pois ajuda no funcionamento do fígado, órgão mais afetado pelo álcool. O boldo possui uma substância chamada lactona que auxilia na recuperação.

Sucos e frutas

Consumir sopas e sucos de frutas naturais é uma boa, pois eles ajudam no processo de hidratação, além de fornecerem nutrientes que ajudam na reposição de potássio, sódio e magnésio.

Doces

O doce restaura a glicose no sangue e recupera o fígado. Evite alimentos gordurosos. Carboidratos também são bem-vindos para ajudar a amenizar a ressaca.

Não exagere nos remédios

Alguns medicamentos ajudam a minimizar os estragos causados pelo álcool, mas nenhum é capaz de resolver completamente de uma vez. Use com moderação um analgésico (contra dor de cabeça), antiácido (contra a queimação no estômago) e antiemético (contra enjoos).