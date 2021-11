Sucesso no ano passado, o percurso natalino de ônibus pelos parques Barigui e Náutico está de volta. A Urbanização de Curitiba (Urbs) coloca em operação nesta quarta-feira (24) a linha de ônibus que percorre as atrações de Natal do Barigui e, no dia 4 de dezembro, a que vai até o Parque Náutico.

O drive-thru faz parte das ações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 e tem embarques no terminal do Campina do Siqueira (rumo ao Barigui) e do Boqueirão (Náutico). Nos terminais, os usuários pagam R$ 4,50 para ida e volta – mesmo valor da tarifa tradicional de ônibus – e têm a possibilidade de fazer a integração com outras linhas, sem a necessidade de pagar mais uma passagem.

As linhas irão operar de terça a domingo, até 30 de dezembro. A operação será suspensa nos dias 24 e 25 de dezembro.

Haverá controle da fiscalização para liberar os veículos, que circularão apenas com passageiros sentados. A entrada no veículo nos terminais será por ordem de chegada e é obrigatório o uso de máscara.

A previsão é que até o fim da temporada, 32,9 mil pessoas façam o circuito de ônibus nos dois parques. No ano passado, mesmo com a pandemia, 6 mil pessoas fizeram o passeio.

Parque Barigui

A linha especial X50 Natal Parque Barigui tem ponto inicial de embarque no Terminal Campina do Siqueira, percorre os 1,4 km de programação dentro do parque e volta para o terminal. O primeiro horário de saída é 18h30 e o último, às 21h30.

Os ônibus, tipo jardineira, com capacidade para 36 passageiros sentados, são iluminados com lâmpadas LED e fazem o trajeto com uma velocidade máxima de 10 km/h, para que os passageiros possam acompanhar as atrações e tirar fotos. Há frota extra de ônibus que pode ser acionada em caso de demanda. A linha vai operar, inicialmente, com um carro a cada 15 minutos.

O Barigui conta com a árvore mais alta do Natal de Curitiba. Localizada em uma ilhota artificial no lago, a estrutura de 22 metros de altura recebeu 54 mil pontos de luz LED na cor verde e é uma das principais atrações do local.

O drive-thru de ônibus também vai percorrer o Caminho de Luz Copel Telecom, que conta com várias atrações interativas, inclusive com realidade aumentada, túneis de luz, Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio.

Disponível também por carro (com agendamento on-line) – a atração começa no Portal de Acesso (com entrada pela BR-277) e seguirá por um circuito de 1,4 km, até a Rua Cândido Hartmann.

Parque Náutico

Já a X51 Linha Natal Parque Naútico estreia em 4 de dezembro. O ônibus convencionais, com capacidade para 26 passageios sentados, têm saída inicial às 19h do Terminal Boqueirão e também funcionam até 21h30. Saída a cada 15 minutos.

O Caminho de Luz do Parque Náutico margeia o belo lago, que reflete o brilho e o encanto do parque que faz divisa com São José dos Pinhais. O circuito percorre 1,5 km e inclui estações com apresentações de presépio vivo, anjos de luz, árvore de Natal e estruturas do local iluminadas com microlâmpadas (pórticos, passarela e torre).

O circuito pode ser percorrido também de carro, por meio de agendamento on-line.

PROGRAMAÇÃO

Drive-thru Barigui

De 24/11 a 30/12 (com exceção de 24 e 25/12)

Terça a domingo, a partir de 18h30, com embarque e desembarque no Terminal Campina do Siqueira

Drive-thru Naútico

De 4/12 a 30/12 (com exceção de 24 e 25/12)

Terça a domingo, a partir de 19h, com embarque e desembarque no Terminal do Boqueirão

Preço: R$ 4,50 com possibilidade de integração com outras linhas nos terminais.

