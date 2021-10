Após oito anos no Fantástico, Tadeu Schmidt, 47, será o novo apresentador do Big Brother Brasil. A TV Globo fará o anúncio na próxima edição do programa, no domingo (10). A mudança ocorre após a saída de Tiago Leifert, 41, da Globo. O ex-apresentador do reality show comunicou no mês passado sua decisão de deixar a emissora, ao fim do The Voice Brasil.

Com a saída de Tadeu Schmidt, o Fantástico passará por reformulação e será apresentado por Maria Júlia Coutinho, 43.

A permanência de Poliana Abritta, com quem Schmidt divide o dominical atualmente, ainda é incerta: nos bastidores, fala-se na possibilidade de a jornalista, 46, voltar a ser correspondente internacional da emissora –antes de substituir Renata Vasconcellos no programa, em 2014, Poliana trabalhou por dois meses para a emissora em Nova York.

A vaga de Maju no Jornal Hoje passa a ser ocupada por César Tralli, 50, que deixará o SP1 e deve seguir na GloboNews. Ainda não há consenso sobre quem ficará no comando do jornal paulista, mas Marcelo Cosme, 41, do GloboNews Em Pauta, é um nome considerado forte.

Desde que Tiago Leifert anunciou que deixaria a Globo, o nome de Tadeu Schmidt foi tido como um dos favoritos a assumir o BBB. Nos bastidores da emissora, considera-se que seu estilo é parecido com os dos ex-apresentadores do reality: as semelhanças com Pedro Bial se devem à passagem de ambos pelo “Fantástico” e, assim como Leifert, Tadeu Schmidt tem o jeito mais descontraído.

Marcos Mion –que chegou à Globo em setembro para comandar o Caldeirão– chegou a ser considerado, mas seu nome foi vetado por estar na emissora há pouco tempo. A ex-BBB Ana Clara Lima, que se destacou neste ano como apresentadora do Plantão BBB, foi a única mulher cotada para a vaga de Leifert, mas, aos 24 anos, foi considerada muito inexperiente.

Procurada, a Globo não comentou as informações até a conclusão deste texto.

