Beber muita água, dormir bem, hidratar a pele e preparar o psicológico. Essas são as dicas da tatuadora Luana Mazzini, de 22 anos, para quem vai se aventurar no desafio de ficar sete horas sendo tatuado. A proposta, lançada pela jovem nas redes sociais, é de fazer o máximo possível de desenhos nos clientes que contratarem o novo serviço. “É a primeira vez que faço esse formato. O custo é fixo e vale pelo tempo que a pessoa aguentar, tendo como limite máximo sete horas, que é o período que eu consigo tatuar direto”, revela.

O valor da aventura é de R$700 e, contratadas as sete horas, o cliente pode fazer quantas tatuagens couberem nesse intervalo de tempo (e também no corpo!). “Depende muito do estilo e detalhes das artes, mas nesse tempo dá pra fazer uma grande e algumas pequenas ou várias pequenas. A pessoa pode trazer ideias ou desenhos que queira ou nós podemos definir juntos de acordo com as preferências do cliente”, explica Luana.

Os estilos podem ser os mais variados, Luana ressalta que gosta de se aventurar em todos. “Para participar basta a pessoa estar bem disposta e hidratada no dia e preparar o psicológico para aguentar sete horas de tattoo”, brinca. Para quem quiser entrar na brincadeira também, o pagamento pode ser feito com cartão de crédito, que dá opção de parcelamento, débito, dinheiro ou PIX.

Gostou? Para participar, basta entrar em contato com a tatuadora via Instagram (@luanamazzinitattoo)

