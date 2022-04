Uma programação cultural intensa movimenta a cidade neste fim de semana, de 29 de abril a 1º de maio. Os espaços da Fundação Cultural de Curitiba abrigam shows, concertos, peça teatral, espetáculo circense, mostras de cinema, contação de histórias, exposições, entre outras atrações.

Grande parte da programação é gratuita. Confira os destaques do fim de semana e na sequência a agenda completa da Fundação Cultural de Curitiba.

Sexta-feira (29 de abril)

Na tarde de sexta-feira, a Casa da Leitura Hilda Hilst promove uma sessão da “Contação de história – Aqui tem história o ano todo”. Serão narrados contos que, segundo a mediadora de leitura Sueelem Witsmiszyn, servem para “sacudir o esqueleto, espantar o tédio e balançar a preguiça”. A atividade é gratuita, livre e acontece às 15h.

Na sequência, às 18h30, a Casa Hoffmann traz o “Jam na Casa Hoffmann! Celebrando a retomada do encontro presencial!”, com artistas e músicos convidados. A programação, que acontece em homenagem ao Dia Internacional da Dança, é livre e gratuita.

Sábado (30 de abril)

O sábado começa com o bate-papo gratuito sobre Andrei Tarkovski, que acontece das 15h às 17h, on-line, com inscrições no site do Cine Passeio. Depois, como parte da mostra de filmes do cineasta russo, será exibido o filme “O rolo compressor e o violinista”.

Às 16h, o espetáculo de circo “O Baú do Pirata” toma o espaço do Circo da Cidade Zé Priguiça. Na apresentação, encontra-se um baú e dentro dele um tesouro inestimável: pergaminhos com textos poéticos sobre o circo. A programação é gratuita e as inscrições são feitas pelo Sympla.

Domingo (1º de maio)

No domingo, às 18h, tem mais uma sessão da peça “Contos proibidos de Antropofocus”, que estará em cartaz no Auditório Antonio Carlos Kraide, no Portão Cultural, durante o fim de semana. A comédia apresenta quatro cenas curtas, sem que os atores digam uma palavra sequer. A apresentação é gratuita, e a retirada de ingressos acontece no local uma hora antes do início do espetáculo.

Outra opção para o domingo é a exposição “Traços Curitibanos 4”, na Gibiteca de Curitiba. Ela pode ser vista na sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado e domingo, das 12h às 18h. A entrada é grátis.

Contos Proibidos de Antropofocus. Foto: Divulgação

Programação do fim de semana

LITERATURA

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA – AQUI TEM HISTÓRIA O ANO TODO

Dia 29 (sexta-feira) – 15h

Casa da Leitura Hilda Hilst (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru)

Livre. Gratuito

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Dia 30 (sábado) – 15h

Casa da Leitura Wilson Bueno (Av. Rep. Argentina, 3430 – Água Verde)

Casa da Leitura Hilda Hilst (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru)

Casa da Leitura Manoel Carlos Karam (Rua Batista Ganz, 453 – Santo Inácio)

CLUBE DE LEITURAS URGENTES: A MORTE DE IVAN ILITCH, DE LEV TOLSTÓI

Dia 30 (sábado) – 16h

Casa da Leitura Wilson Bueno (Av. Rep. Argentina, 3.430 – Água Verde)

Classificação: 16 anos. Gratuito

DANÇA

JAM NA CASA HOFFMANN! CELEBRANDO A RETOMADA DO ENCONTRO PRESENCIAL!

Dia 29 (sexta-feira) – 18h30 às 20h30

Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco)

Livre. Gratuito.

HIP HOP REVERBERA COM FLÁVIA MARTINS

Dia 30 (sábado) – 14h às 15h30

Teatro da Vila – CIC (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial De Curitiba)

20 vagas. Inscrições gratuitas no local

BREAKING NA VILA COM RAPHA FERNANDES

Dia 30 (sábado) – 15h30 às 17h

10 – 50 anos. 25 vagas

Teatro da Vila – CIC (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial De Curitiba)

Inscrições gratuitas no local.

ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE ABRIL – MÊS DA DANÇA, COM ESPETÁCULOS DE ARTISTAS CONVIDADOS

Dia 30 (sábado) – 19h

Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco)

18 anos. 40 ingressos. Ingressos: www.sympla.com.br/casahoffmann

OFICINA “ENRAÍZE: CORPO E MEMÓRIA ENTRE AN’DANÇAS”, COM LEONARDO CRUZ

Dia 30 (sábado) – 10h às 13h

Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco)

CINEMA

MOSTRA ANDREI TARKOVSKI

Dias 29, 30 de abril e 1º de maio (quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo) – 19h

Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410)

BATE-PAPO SOBRE ANDREI TARKOVSKI

Dia 30 (sábado) – 15h às 17h

Online. Inscrições pelo site cinepasseio.org

CINECLUBE DO CENTRO CULTURAL DA ESPANHA – FRIDA

Dia 29 (sexta-feira) – 19h

Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Gratuito

CINECLUBE DO ATALANTE – BOM TRABALHO

Dia 30 (sábado) – 16h

Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Gratuito

CIRCO

“O BAÚ DO PIRATA”

Dia 30 (sábado) – 16h

Circo da Cidade (Rua Dr. Benedicto Siqueira Branco, S/N)

Gratuito. https://www.sympla.com.br/o-bau-do-pirata__1540182

ARTES VISUAIS

OFICINA DE COLAGEM COM MATERIAIS ORGÂNICOS

Dia 30 (sábado) – 10h30 às 12h

Liceu das Artes/Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

7 a 14 anos. 24 vagas. Inscrições neste link

MASTERCLASS “UMA BREVE HISTÓRIA DA ARTE PARANAENSE”

Dia 30 (sábado) – 14h30 às 18h

Liceu das Artes/Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

A partir de 12 anos. 36 vagas. Inscrições: neste link

MÚSICA

CHICO MÁRIO EM TODO CANTO

Dia 29 (sexta-feira) – 20h; 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo) – 19h

Teatro Cleon Jacques/Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Livre. Gratuito. Ingresso neste link

ORQUESTRA DE CÂMARA DA CIDADE DE CURITIBA – TRIBUTO A BRAHMS

Dia 29 (sexta-feira) – 20h; Dia 30 (sábado) – 18h30

Capela Santa Maria Espaço Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

APRESENTAÇÃO CAIPIRAS DO CONSERVATÓRIO DE MPB

1º de maio (domingo) – 11h às 12h

Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79)

Gratuito

TEATRO

CONTOS PROIBIDOS DE ANTROPOFOCUS

Dias 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo) – 18h

Portão Cultural – Auditório Antônio Carlos Kraide. Av. Rep. Argentina, 3430 – Água Verde. 14 anos. Entrada gratuita. Retirada de ingresso uma hora antes da apresentação

EXPOSIÇÕES

NATUREZA, DE MARIANA CANET

Dia 29 (sexta) – das 9h às 12h e das 13h às 18h;

Dias 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo) – das 12h às 18h

Museu da Fotografia, Solar do Barão (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

DENISE ROMAN – RETROSPECTIVA DOS 40 ANOS DE CARREIRA

Dias 29, 30 de abril e 1º de maio (sexta, sábado e domingo) – 10h às 19h

Museu Municipal de Arte – MuMA (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão). Gratuito

TECNOGÊNESE (1)

Dias 29, 30 de abril e 1º de maio (sexta, sábado e domingo) – 10h às 19h

Museu Municipal de Arte – MuMA (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão). Gratuito

UNIVERS9

Dias 29, 30 de abril e 1º de maio (sexta, sábado e domingo) – 10h às 19h

Museu Municipal de Arte – MuMA (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão). Gratuito

TRAVESSIAS – LAMB

Dias 29, 30 de abril e 1º de maio (sexta-feira, sábado e domingo) – 10h às 19h

Portão Cultural (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão). Gratuito

OXIGÊNIO

Dias 29, 30 de abril e 1º de maio (sexta, sábado e domingo) – 10h às 19h

Museu Municipal de Arte – MuMA (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão). Gratuito

ONÇAS, ÁGUIAS E LOBOS SOBRE TELA A PARTIR DE TURIN – MELO VIANA

Dia 29 (sexta-feira) – 9h às 17h; dias 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo) – 9h às 14h

Solar da Cultura – Sede da Presidência da Fundação Cultural de Curitiba (R. Claudino dos Santos, 142). Gratuito

UNDERGROUND ILUSTRADO 3

Dia 29 (sexta) – 9h às 18h

Dias 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo) – 12h às 18h

Gibiteca de Curitiba (Rua Pres Carlos Cavalcanti, 533 – Centro). Gratuito

TRAÇOS CURITIBANOS 4

Dia 29 (sexta) – 9h às 18h

Dias 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo) – 12h às 18h

Gibiteca de Curitiba (Rua Pres Carlos Cavalcanti, 533 – Centro). Gratuito

CURITIBA – TEMPO E MEMÓRIA

Dia 29 (sexta) – 9 às 12h e 13h às 18h

Dias 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo) – 9h às 15h

Memorial de Curitiba – Salão Brasil (3º andar) – Rua Claudino dos Santos, 79. Gratuito

DEBRET 1922 – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Dia 29 (sexta) – 9 às 12h e 13h às 18h

Dias 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo) – 9h às 15h

Rua Claudino dos Santos, 79 – Salão Paranaguá (1º andar). Gratuito