Completando um ano de existência neste sábado (05), o Teatro da Vila, espaço coordenado pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC) programou uma série de atividades especiais para celebrar a data ao longo do mês de novembro. Serão shows, espetáculos teatrais e exibição de filmes, sempre com entrada gratuita, para comemorar com a comunidade da Vila Nossa Senhora da Luz, na Cidade Industrial de Curitiba, onde fica o teatro (confira a programação completa no final da reportagem).

Construído com investimentos do governo federal e contrapartida da prefeitura, sob coordenação da Companhia da Habitação Popular de Curitiba (Cohab), em um imóvel que estava abandonado desde 2014, o Teatro da Vila é um cineteatro com capacidade para 245 pessoas e teve a sala de exibição de filmes batizada com o nome do ator Tarcísio Meira, em homenagem ao artista que morreu em agosto de 2021, vítima de covid-19.

De mocó para casa de cultura

“Era um mocó, um antro de drogas e desocupados. Muitas pessoas da comunidade lutaram para mudar isso. E hoje isso se tornou realidade”, lembra Leonir Lucinda dos Santos, 88 anos, líder comunitária da região.

Ela diz que toda a comunidade está feliz com o Teatro da Vila e prestigia a programação. “Eu sou um ‘arroz de festa’ do teatro”, confessa Leonir. O último filme que viu ali foi a animação O Lendário Cão Guerreiro.

“O Teatro da Vila é um espaço para toda a família: eu usufruo e a minha bisneta Mariah participa das aulas de musicalização do projeto MusicaR. A minha neta e o marido dela também são assíduos nas sessões de cinema. Quando eu recebo a programação já passo para os grupos de Whatsapp da terceira idade”, é muito bom”, comenta Leonir.

Curso de balé

Além do MusicaR (musicalização para faixa etária infanto-juvenil), o Teatro da Vila também mantém uma programação de cursos, como teatro, dança, Nosso Canto e vai ofertar agora aulas de balé.

“A recepção do público para o espaço foi maravilhosa e nós temos uma clientela muito boa, é uma relação quase que familiar. As pessoas trazem bolo para nós. É muito recompensador ver a relação da comunidade com a casa”, disse o coordenador do Teatro da Vila, João Moraes.

Ele conta que realizou um sonho no Teatro da Vila. Apaixonado por cinema, ele citou que sonhava viver a história do filme Cinema Paradiso, em que o menino Totó estabelece uma amizade com Alfredo, o projecionista do velho cinema.

“Eu sonhava ser este cara e certa ocasião aconteceu que nós ficamos sem o nosso projecionista aqui e coube a mim a tarefa de passar o filme. Foi emocionante demais, as crianças da plateia me olhando, eu me senti exatamente como o personagem do Cinema Paradiso, foi incrível”, relatou.

Uma das maiores lotações aconteceu na exibição de Minions 2, animação infantil. “Infelizmente teve gente que não conseguiu entrar porque já estava lotado”, lamentou João. Os filmes são lançamentos mundiais, que muitas vezes ainda estão nas salas do circuito comerciais.

Outro grande momento foi o show de Zeca Baleiro e Carlos Careqa. “Tivemos um pouco de público de fora do bairro, mas a maioria era formada por pessoas que trabalham e moram na região. Isso é muito positivo”, comemorou.

Mas não são só as grandes produções do cinema que têm vez no Teatro da Vila. Trabalhos locais também são bem-vindos. No dia 25 de novembro, a Xamã Filmes, com sede na Vila Verde da CIC, vai apresentar dois curtas rodados na região.

Teatro da Vila – programação de novembro

FILMES

O Telefone Preto

Sessões: 5/11 (18h30) e 13/11 (17h30)

As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda

Sessões: 6/11 (15h), 20/11 (15h) e 4/12 (15h)

Não! Não olhe!

Sessões: 19/11 (18h30), 27/11 (17h30) e 3/12 (18h30)

Marte Um

Sessões: 12/11 (18h30) e 26/11 (18h30)

A Fera

Sessões: 6/11 (17h30), 20/11 (17h30) e 10/12 (18h30)

Pinocchio – O Menino de Madeira

Sessões: 13/11 (15h), 27/11 (15h) e 4/12 (17h30)

MÚSICA E TEATRO

Orquestra de Cordas Solidariedade – Concerto musical

Dia 12/11, 16h

Naquela Praça (teatro)

Dia 19/11, 16h

Curso Formando Novas Plateias em Música

Dia 22/11, 10h30 e 14h

Sessão de Curtas (cinema)

Dia 26/11- 16h

A Arca de Noé, de Vinicius de Moraes e Toquinho

Dias 10/12 e 11/12 – 10h, 14h30 e 16h