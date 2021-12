O Teatro de Bonecos Dr. Botica encerra suas atividades no próximo fim de semana, depois de 20 anos de apresentações. O anúncio foi feito em nota pela Associação Paranaense de Teatro de Bonecos (APRTB) pelo Facebook. “Um sonho construído junto a iniciativa privada que contou com mais de 600 mil espectadores”. revela a nota.

A associação publicou um vídeo no YouTube em homenagem ao teatro, com fotos e vídeos dos bastidores e apresentações em seu teatro, no Shopping Estação, e também apresentações itinerantes pelo Estado.

“Tivemos um público que frequentou o teatro durante a infância e depois levou os filhos, tivemos até espectador que frequentou o teatro quando tinha 6 anos de idade e virou bonequeiro”, revela a nota.

A última apresentação acontece no dia 12, domingo. Na programação: Espetáculo O Natal do Menino da Cia Sonora. Últimas sessões sábado e domingo, às 15 e 17 horas.

Serviço

Teatro de Bonecos Dr. Botica

Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2775 – Piso 1

Ingressos online e na bilheteria: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (estudantes, idosos e crianças de 3 a 12 anos)

Informações: (41) 3323-7881 / (41) 99791-5965

