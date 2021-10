Neste domingo, dia 31 de outubro, crianças e famílias estão convidadas para assistir ao espetáculo “Um Som de Arrepiar”, promovido pelo Teatro Dr. Botica, no palco do Faz de Contas do Shopping Estação. Na apresentação gratuita, a dupla Dr. Botica e Fragrâncio promete embalar a criançada com muita música e distribuição de doces, transformando arrepios em pura diversão!

A apresentação acontece em dois horários, às 14h e às 16h, no palco do Faz de Contas. Cada sessão tem capacidade para até 30 crianças, mediante distribuição de senha.

Além disso, também durante o final de semana de 30 e 31/10, o Teatro Dr Botica receberá o espetáculo “Margarida Curiosa visita a Floresta Negra” da Cia Imaginarium, uma peça que fala sobre a importância da amizade e que acontece as 15:00 e as 17:00.

O Teatro Dr. Botica segue o protocolo de segurança referente a pandemia.

Serviço

Data: 31/10/21

Local: Palco do Faz de Contas, no Shopping Estação em Curitiba/PR

Horário: 14h e 16h

Uso obrigatório de máscaras.



Data: 30 e 31 31/10/21

Local: Teatro Dr Botica, no Shopping Estação em Curitiba/PR

Horário: 15h e 17h

Ingressos online e na bilheteria: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (estudantes, idosos e crianças de 3 a 12 anos)

Informações: (41) 3323-7881 / (41) 99791-5965