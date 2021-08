Mais uma programação de férias confirmada para a criançada! O Teatro Dr. Botica anunciou no último sábado (31) a volta dos espetáculos com uma programação diversificada para toda a família. Os ingressos já estão à venda no site a partir de R$ 12. Todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para garantir a segurança do público, como o uso de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento.

Quem gosta de teatro já pode reservar espaço na agenda durante os finais de semana de agosto para prestigiar os espetáculos. Tem João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Espíritos da Floresta e Terezinha: História de Amor e Perigo. Confira a programação:

7 e 8 de Agosto: João e Maria

O espetáculo, que é destinado para todas as idades, traz um conto clássico transformado em teatro de bonecos. Nesta livre adaptação de um dos contos mais conhecidos, os irmãos João e Maria, perdidos em uma floresta, conhecida por ser o lado de criaturas mágicas, procuram o caminho de volta para casa. Por meio de valores como o amor, coragem e confiança, eles enfrentam seus medos e desafios e aprendem virtudes que serão fundamentais para suas vidas. O cenário desenvolvido para transformar-se em diversos formatos ao decorrer do espetáculo brinca com a imaginação do público. O espetáculo é regado com muito bom humor, além de vários efeitos que fazem deste espetáculo uma grande aventura para toda família.

14 e 15 de Agosto: Chapeuzinho Vermelho

A história de Chapeuzinho Vermelho, uma menininha que um dia foi levar uma cesta de doces para a vovozinha e no caminho encontra um lobo mau. Muita música, ação e diversão para toda família.

21 e 22 de Agosto: Espíritos da Floresta

Em frente ao caos sempre existirá uma esperança. Existem muitas coisas entre a cidade e a floresta que o homem moderno (e ingênuo) não faz ideia. Durante uma chuva forte, quem ajuda os pássaros e seus ninhos? Onde se escondem os animais no momento de um vendaval? Quais as defesas das árvores durante o fogo? A vida no planeta operava em harmonia, todo o necessário se encaixava e existia. O homem sem ter consciência desse equilíbrio perfeito, decide “colocar ordem” nessa harmonia: ele produz, ele caça, ele contamina, ele mata. E, pasmem, ele se diz “feliz”. Espíritos da Floresta é um espetáculo de teatro de bonecos, sem falas e empolgante trilha sonora, que vem apresentar alguns responsáveis por este equilíbrio e como a luta deles se tornou incansável até mesmo com o advento do mundo tecnológico. Venha se surpreender e se encantar com estes grandes seres do folclore brasileiro.

28 e 29 de Agosto: Terezinha – História de Amor e Perigo

Terezinha é uma colher de pau, o pai é um saca-rolha, a mãe uma panela de pipoca e o primo, Jony Boy, é uma caixa de fósforos disfarçada de príncipe medieval. Teatro de objetos, formas animadas, música e muita participação do público infantil. Toda trama da história é baseada na cantiga de roda “Terezinha de Jesus”, sendo este o terceiro espetáculo da série “Histórias de Cantigas” Todos com produção da Cia. Filhos da Lua, fundada em 1981. Em sua aventura, Terezinha recebe presentes mágicos, para facilitar a sua jornada, que lhe foram oferecidos por Efigênia, poeta e tocadora de realejo, personagem lírica, toda vestida de papel de balas, homenagem do autor e ator Renato Perré, à belíssima figura da poetisa, performer e artista popular de Curitiba, Efigênia Rolim. O espetáculo, além das cantigas de redá, tem músicas de Nethy Marques, Randal, Rogério Carvalho e Candiê Marques. O cenário foi concebido e realizado buscando a essencialidade, as cores e o espaço para o sonho permitido pelas casas com quintal, resgatando imagens das coisas simples e bonitas da infância e do nosso mundo afetivo.

Serviço Teatro Dr. Botica

Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças, Curitiba (PR)

Sessões: Sábado e domingo, às 15h e 17h

Ingressos online e na bilheteria: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (estudantes, idosos e crianças de 3 a 12 anos)

(41) 3323-7881 / (41) 99791-5965

www.teatrodrbotica.com.br/pr