A entrada e o saguão do Teatro Guaíra ganharam novos protagonistas: figurinos e adereços de obras icônicas. Até o dia 30 de setembro será possível conferir as vestimentas dos espetáculos O Quebra-Nozes, Cinderela, bem como Dom Quixote e a ópera La Bohème. Quem passar pelo local também poderá conferir uma iluminação especial do edifício e projeção de cenas dos espetáculos artísticos.

A exposição ainda conta com adereços do balé O Grande Circo Místico, criado por Edu Lobo e Chico Buarque em 1983, especialmente para o Balé Teatro Guaíra. A iniciativa projetou a companhia de dança a nível nacional e internacional. Com resultado, foram mais de 200 apresentações – uma delas lotou o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, há também uma seção especial dedicada à peça Hoje é Dia de Rock, remontagem que foi sucesso de crítica e público em 2017. O espetáculo ganhou uma turnê por diversas cidades do estado, além de temporada no Rio e em São Paulo.

Segundo o produtor Áldice Lopes, um dos organizadores da exposição, esta é uma oportunidade que vai além de mostrar figurinos populares do Guaíra. “É uma forma de celebrarmos a vida e mostrar ao público que desejamos o reencontro com a plateia. A arte nos salvou durante a pandemia e continua nos salvando”, diz Lopes.

Além disso, a exposição também traz oito pequenas vitrines com miniaturas de cenas teatrais, circenses e operísticas. Elas estão expostas próximas à bilheteria do Guaíra, ou seja, podem ser vistas diretamente da calçada.

Show de luzes

Outro espetáculo à parte é a iluminação especial que a fachada do Guaíra ganhou. A iniciativa surgiu depois que funcionários da área técnica do teatro sugeriram a ideia há cerca de um ano. Essa foi a maneira para que a equipe – acostumada com o público e o movimento intenso no local – pudesse demonstrar a vontade pelo retorno presencial.

Além disso, vale ressaltar que as luzes de LED usadas na iluminação são sustentáveis e fazem parte de uma parceria do Guaíra com a Copel para uso eficiente de energia.

Serviço

Exposição de figurinos no Teatro Guaíra

Praça Santos Andrade – Rua XV de Novembro, 971, Centro

De 3 a 30 de setembro (a partir das 19h é possível conferir a iluminação especial)

