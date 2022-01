O Teatro Guaíra está passando por uma reforma na parte técnica de suas instalações para receber o público e a intensa pauta de espetáculos em 2022. O palco do Guairão está sendo restaurado pela primeira vez desde 1974. A técnica utilizada permite a conservação do piso original do auditório. O investimento do Governo do Estado é de cerca de R$ 600 mil.

Elementos cênicos, como varas, bambolinas e rotundas, também estão sendo trocados. Esses equipamentos ajudam a montar cenários para shows, peças de teatro e balés.

As novas aquisições seguem modernas regras de segurança e possuem proteção antichamas. O sistema de ar-condicionado do Guairão também passou por uma reforma em 2021 para ampliar a capacidade de ventilação e circulação do ar no contexto da pandemia de Covid-19. Além dos bastidores, os camarins do Guairão estão passando por um remodelamento na parte elétrica – luminárias, tomadas e chuveiros.

+ Leia também: Curitiba vai ganhar grafite do artista urbano Eduardo Kobra; saiba onde vai ser!

No Guairinha foram reformadas as 16 varandas (espécie de passarela em cima do palco), antes eram de madeira, agora são de aço. Essa obra se soma à modificação completa dos camarins realizada em 2020.

“Estamos modernizando os bastidores para que os artistas tenham as ferramentas para criar excelentes espetáculos. São elementos de bastidores que fazem a diferença na qualidade do que o público vê”, diz Monica Rischbieter, diretora-presidente do Teatro.

O produtor Áldice Lopes explica que é um remodelamento completo da caixa cênica, que vai permitir um ajuste fino nos cenários dos espetáculos. Os materiais são mais leves, aveludados e com proteção contra incêndios. “A reforma é importante para a preservação do patrimônio. O Guaíra é como uma casa, um organismo vivo, os artistas e equipe técnica circulam a todo momento, por isso a manutenção constante é vital”, diz.

As reformas atuais se somam a outras realizadas na última década e são parte de um projeto de preservação da memória e da arquitetura do Teatro Guaíra. Em 2015, as plateias do Guairão e Guairinha passaram por obras de restauro pela primeira vez.

Os auditórios foram restaurados, adaptados e modernizados. As obras contemplaram a troca de cortinas e carpetes, revitalização dos banheiros e restauração das poltronas. Tudo foi feito após a realização de um extenso estudo para que não houvesse alteração nos aspectos técnicos e acústicos dos auditórios.

Perspectiva pra 2022

A pauta de espetáculos no Teatro Guaíra deve ser intensa em 2022. Os eventos desmarcados e represados em função da pandemia serão remarcados para este ano. Já há reserva de datas para bandas internacionais, como o pianista francês Richard Clayderman e os australianos The Ten Tenors.

+ Leia mais: Litoral do PR tem alerta vermelho (grande perigo) para chuvas e ressaca nesta quinta

Os corpos artísticos do Teatro Guairão também terão um ano movimentado. A expectativa é que o Balé faça quatro temporadas de apresentações sob o comando de Luiz Fernando Bongiovanni, novo diretor do BTG. Ele é o coreógrafo responsável pelos maiores sucessos recentes da companhia, como O Lago dos Cisnes e Carmen, e promete grandes balés com sucesso de público para 2022.

A Orquestra Sinfônica do Paraná inicia em 2022 um projeto de concertos com compositores consagrados e outro com canções populares. A Escola de Dança também fará duas grandes apresentações anuais, além de ampliar a participação em competições e mostras nacionais. Além disso, o Teatro Guaíra seguirá com a presença nas redes sociais, transmitindo de forma digital os eventos presenciais.