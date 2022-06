Mais leve e madura, a cantora Paula Fernandes sobe ao palco do Teatro Positivo, em Curitiba, a partir das 21h deste sábado (11), com a missão de encantar seus fãs na pré-estreia do show 11:11, projeto audiovisual que a traz ao melhor momento de sua carreira. Se não é o melhor por cifras ou quantidade de shows, é o melhor pelo amadurecimento e paz conquistados após anos de desenvolvimento profissional e, acima de tudo, pessoal.

Ao ser questionada sobre “quem é a Paula Fernandes de hoje” pela reportagem da Tribuna, a cantora falou sem medo sobre sua transformação ao longo dos anos. “Acho que depois de viver tudo que eu vivi, hoje sou uma pessoa mais serena. A gente vai se tornando mais tranquila. As coisas aconteceram muito rápido. Embora tenham demorado a acontecer. quando aconteceu, foi tudo de uma vez. A gente acha que tá preparado, mas só vivenciando como é a vida na estrada, com assédio, falta de liberdade e tempo pra saber”, disse.

A versão 2022 de Paula Fernandes foi forjada na base da pancada. Muito criticada no começo da carreira por uma injusta pecha de antipatia e profissionalismo exagerado, ela reconhece que o tempo foi fundamental para que ela chegasse até aqui consciente das próprias falhas e do quanto foi importante evoluir.

“A diferença daquela Paula pra de hoje está na maturidade para lidar com as coisas de forma mais calma, mais tranquila. Sempre fui tão perfeccionista que não conseguia curtir. Buscava a perfeição incansavelmente, o que era muito cansativo, num ritmo frenético. Eram 220 apresentações no ano e fazer isso sendo mulher, num lugar preparado para homens, foi muito cansativo”, argumentou. “Agora posso escolher o que fazer e quando fazer, pra ficar bem feito e curtir mais”, acrescentou.

A beleza e a personalidade de Paula Fernandes foram desafios na carreira, especialmente num ambiente machista, que há muito testemunhava a luta inglória de mulheres poderosas como as Irmãs Galvão, Inezita Barroso e Roberta Miranda.

“Eu acho que é um desafio que temos enfrentado há décadas. Era complicado, tínhamos dificuldades de sair de casa até. O machismo vinha de dentro de casa. Cantar era sinônimo de outras coisas, não era coisa de mulher direita trabalhar na noite. E não é assim. Estamos vencendo o preconceito, o sistema tá se adaptando”, contou Paula.

O show de Curitiba

O repertório do show deste sábado traz um mix de composições inéditas, releituras de grandes clássicos da carreira da Paula Fernandes e também da música sertaneja. O público pode se preparar para cantar em coro “Pássaro de fogo”, “Não precisa”, “Se Deus me ouvisse”, “Nascemos para cantar” e até mesmo sucessos da atualidade, como “Esqueça-me se for capaz”, “Batom de cereja”.

“Tenho um carinho especial por Curitiba e um incrível número de fãs. Aliás, sei que tem gente de outras cidades e estados vindo prestigiar esse show, que é uma pré-estreia da turnê. Temos um repertório novo, que vai ser ajustado no dia a dia, não tem nada engessado. Vamos sentindo o público. O importe é que o público se divirta e se emocione”, disse. “Também teremos umas surpresinhas, mas não adianta que não vou dar spoiler”, diverte-se Paula.

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, sendo referência dentro do segmento sertanejo, acumulando números importantes e colecionando recordes. São mais de 5.6 milhões de discos vendidos, mais de 15 turnês internacionais, mais de 20 músicas em trilhas de novelas e filmes e dois Grammys Latinos como Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Serviço

O que? Show de Paula Fernandes

Quando? 11 de junho de 2022 (sábado), a partir das 21h.

Onde? Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Quanto? os ingressos variam de R$ 100 a R$ 520, de acordo com o setor e modalidade escolhido. As vendas são do Disk Ingressos.

Realização: RW7 Production & Entertainment