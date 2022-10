Os apaixonados por música que preparem os corações. O Teatro Positivo montou uma programação imperdível para o mês de outubro. O palco do terceiro maior teatro do país ganha atrações internacionais, como o grupo italiano Interpreti Veneziani, e os nomes nacionais Os Mutantes, Matogrosso & Mathias, Michel Teló, Trio Parada Dura, Duda Beat e Gilberto Gil. E para tirar boas risadas do público, o humorista Rodrigo Marques chega com o irreverente show “Paz de Darwin”. Confira a programação completa até o final de 2022.

No primeiro dia do mês, o cantor André Abreu dá vida ao imortal Freddie Mercury, em um resgate histórico de uma das maiores bandas britânicas de todos os tempos. A lendária banda Queen completou 50 anos de carreira em 2021 e é um fenômeno global que atravessa gerações. A trajetória musical da banda britânica de rock é contada durante o show do Queen Celebration.

Dia 2, no domingo, o humorista Rodrigo Marques retorna aos palcos com seu show “Paz de Darwin”, em que fala de uma maneira irreverente sobre o preconceito que sofreu por ser ateu. Ele também usa o humor para contar sobre suas mais variadas experiências.

Já no dia 8, Os Mutantes chegam ao palco do Teatro. A banda fundada em 1966, se tornou um dos mais importantes nomes da história da música brasileira. Após o retorno em 2006, o grupo gravou três álbuns de músicas inéditas. O repertório é baseado em temas do mais recente disco, ZZYZX, além de grandes sucessos como “Balada do Louco”, “Bat Macumba” e “Panis et Circensis”. A atual formação da banda tem à frente o vocalista e guitarrista Sérgio Dias.

A dupla de palhaços mais famosa do Brasil, Patati Patatá, está de volta com a turnê “Sorrir e Brincar”, no sábado, dia 15. No palco, os artistas são acompanhados de dançarinos e dançarinas, em uma viagem ao lúdico, com um cenário multicolorido. A apresentação, que promete diversão para toda a família, traz músicas conhecidas da dupla, como “Dança do Macaco” e “Lôro e Ronco da Vovó”, além de clássicos do universo infantil.

Domingo, dia 16, a música sertaneja raiz é representada por Matogrosso & Mathias e Trio Parada Dura. Artistas que marcaram época na década de 1980 e estão entre os mais importantes da música caipira. Matogrosso & Mathias interpretam clássicos da música sertaneja. A apresentação também reúne composições de grandes poetas e intérpretes que desempenharam papéis importantes na popularização do sertanejo. Já o Trio Parada Dura, que tem quase cinco décadas de carreira, conta com clássicos como “As andorinhas”, “Bobeou a gente pimba”, “ Blusa vermelha”, “Fuscão preto” e “Telefone mudo”.

Dia 21, sexta-feira, é a vez do show de Duda Beat, conhecida pela sofrência no tom de música pop, e que faz sucesso com as letras que falam sobre desilusões amorosas. O desabafo sobre as relações frustradas e recados de amor próprio dão o tom às canções da artista pernambucana. Na apresentação, a cantora promete levantar o público com grandes sucessos como “Bixinho”, “Back to Bad”, “Tu e Eu” e “Meu Pisêro”.

Michel Teló desembarca em Curitiba no dia 26 para a estreia do projeto Prudential Concerts, que leva para o palco apresentações de grandes nomes da música brasileira acompanhados por orquestras sinfônicas locais. Com o comando do maestro Eder Paolozzi, regente titular da Nova Orquestra e da Funk Orquestra e um dos principais nomes da renovação da música clássica no Brasil, Teló conta com a participação de vencedores do The Voice Brasil – programa do qual é jurado. No espetáculo participam Gustavo Bardin (The Voice 2021), Tony Gordon (The Voice 2019) e Millena Jardim (The Voice 2016).

Dias 27 e 28, Gilberto Gil, um dos criadores do Movimento Tropicalista nos anos 60, promete fazer apresentações inesquecíveis para os amantes da música popular brasileira. Autor de músicas consagradas como “Procissão”, “Aquele abraço” e “Domingo no Parque”, o cantor com mais de 50 anos de carreira volta aos palcos do teatro.

No dia 30, a apresentação no Teatro Positivo fica por conta da orquestra italiana Interpreti Veneziani, um dos grupos de música clássica mais importantes da cena artística mundial contemporânea. O show faz parte do projeto “Clássicos Positivo”, em comemoração aos 50 anos do Grupo Positivo. Considerada uma das mais importantes formações instrumentais da música internacional, Interpreti Veneziani sobe ao palco para mostrar um repertório que inclui As Quatro Estações, de Vivaldi, e obras de Reali e Paganini.

Para o diretor da UP Experience, Eduardo Faria Silva, a agenda sempre lotada do Teatro Positivo demonstra a importância que o local tem para a cultura no Paraná. “Temos o maior teatro do Paraná e o terceiro maior do Brasil em nosso espaço, com diversos eventos que passam pelo nosso palco, o que valoriza a cultura em nosso estado”, ressalta. Os ingressos estão à venda exclusivamente no Disk Ingressos. Mais informações no site upx.art.br/.

Confira a programação completa para 2022

Outubro

1 – Queen Celebration

2 – Rodrigo Marques – Paz de Darwin

8 – Os Mutantes

15 – Patati Patatá

16 – Matogrosso & Mathias + Trio Parada Dura

21 – Duda Beat

26 – Michel Teló & Orquestra Sinfônica

27 e 28 – GIL em Curitiba

30 – Interpreti Veneziani

Novembro

6 – Bruna Louise

11 – Bonnie Tyler

12 – Jonhatan Nemer – O Pior Ano da Minha vida

14 – Orquestra Jovem Alegro

18 – Anavitoria

19 – Sidney Magal – “No ar Rádio Magal”

Dezembro

1 – Coming Back To Life – Atom Pink Floyd

8 – The Calling

14 – Orquestra Jovem Alegro

15 – Maurício Manieri convida Jon Secada – Classics

16 – Boate Azul Ao Vivo