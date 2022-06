Clássicos do cinema dominam a programação gratuita da Prefeitura neste fim de semana, com opções tanto na Cinemateca quanto no Cine Passeio, ambos espaços da Fundação Cultural de Curitiba.

Nesta quinta-feira (09), o Cine Passeio abre as atrações da Semana Cultural Britânica, que comemora o jubileu de platina da rainha Elizabeth II com uma seleção de oito clássicos do cinema inglês, sempre dois por dia, às 17h e às 19h, na Sala Valêncio Xavier.

A programação começa com A Dama Oculta (1938), de Alfred Hitchcock, seguido de Henrique V (1944), de Laurence Olivier. Na sexta (10/6), haverá sessão de Desencanto (1945), de David Lean, e Neste Mundo e no Outro (1946), de Michael Powell e Emeric Pressburger. O sábado (11/6), contará com o aclamado O 3º Homem (1949), de Carol Reed, e Kes (1969) de Ken Loach.

No domingo, o Cine Passeio exibe, às 17h, a comédia A Vida de Brian (1979), do grupo humorístico Monty Python, e às 19h o premiado Carruagens de Fogo (1981), de Hugh Hudson.

Inclusão e terror na Cinemateca

Já na Cinemateca, serão três opções para o sábado (11) e domingo (12).

O Cinema de Inclusão, no sábado, às 15h, apresenta o longa brasileiro O Pagador de Promessas. O filme conta com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

Ainda no sábado, a Cinemateca exibe às 19h30 Demência 13, um dos primeiros filmes do diretor Francis Ford Coppola, conhecido por clássicos como Poderoso Chefão (1972) e Apocalypse Now (1979). A sessão abre a mostra Experimentos Malditos, do Cineclube Unihorror, com curadoria do cineasta Paulo Biscaia Filho.

No domingo, a Cinemateca Arqueologia da Invenção: Pioneiros do Cinema focará em experimentos de cineastas pioneiros americanos. A projeção, às 19h, será seguida de um debate com os organizadores.

Cinema de graça no fim de semana

CINE PASSEIO

Endereço: Rua Riachuelo, 410 – Centro

Dia 10 (sexta-feira)

17h – Desencanto (1945)

Direção: David Lean

19h – Neste Mundo ou no Outro (1946)

Direção: Michael Powell

Dia 11 (sábado)

17h – O Terceiro homem (1949)

Direção: Carol Reed



19h – Kes (1969)

Direção: Ken Loach

Dia 12 (domingo)

17h – A vida de Brian (1979)

Monty Python

19h – CARRUAGENS DE FOGO (1981)

Direção: Hugh Hudson



CINEMATECA

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco

Dia 11 (sábado)

15h – O Pagador de Promessas

19h30 – Demência 13- Cineclube Unihorror

Dia 12 (domingo)

19h – Arqueologia da Invenção: Pioneiros do Cinema: Experimentos Americanos

