O Museu Oscar Niemeyer (MON) ganha um novo espaço a partir desta sexta-feira (15): um novo ponto de encontro e convivência para visitantes. O Espaço do Visitante está instalado no 2º andar da Torre do Olho.

No local, está um recorte da exposição “Gente no MON”, realizada pelo museu. A mostra é resultado de um longo processo de observação feito pelo fotógrafo Dico Kremer e traz imagens de visitantes em cenas registradas dentro do MON.

LEIA TAMBÉM:

>> Parque de Curitiba vai ganhar escultura modernista de sete metros de altura

>> Mulher morre após explosão de botijão de gás de cozinha destruir casas em Curitiba

Na sala, há também uma homenagem ao arquiteto que projetou os dois prédios e que dá nome ao equipamento cultural. Um dos últimos registros de Oscar Niemeyer, feito pela fotógrafa Paula Klien, que doou a imagem ao acervo do MON, é uma das marcas do espaço, assim como o croqui do edifício.

O novo espaço apresenta ainda vários catálogos de exposições do MON e uma pequena amostra de itens autorais. Há bancos desenhados pelo arquiteto Fernando Canalli, inspirados no pinhão, símbolo do Movimento Paranista, para que os visitantes possam utilizá-los neste local de encontro.

Para completar a experiência, a sala conta com um monitor onde serão divulgadas informações atualizadas sobre as atividades que o museu oferece.

Serviço

Data: a partir do dia 15 de julho, sexta-feira

Local: 2º andar da Torre do Olho – Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico – Curitiba – Paraná