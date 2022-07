Estão abertas as inscrições para o Talento Jovem 2022. O evento vai reunir bandas e cantores, de 15 a 29 anos, para performances de qualquer estilo, nos dias 30 e 31 de agosto, no Teatro Sesc da Esquina.

“O programa foi criado para o jovem apresentar as mais diversas manifestações artísticas e exercer seu protagonismo, expressando suas necessidades, particularidades e sua visão de mundo”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

As inscrições deverão ser realizadas via preenchimento de formulário próprio, que pode ser acessado neste link. Somente serão aceitas inscrições realizadas por um representante do grupo musical, banda, artista e/ou cantor com idade acima de 18 anos.

Neste formulário deverão ser anexados até três vídeos da performance que serão apresentadas. As inscrições dos grupos musicais, bandas e/ou cantores poderão ser feitas até as 22h do dia 16 de agosto de 2022.