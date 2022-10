A Biblioteca Pública do Paraná recebe no próximo sábado (15) mais uma edição do projeto Samba do Compositor Paranaense. O encontro acontece no hall térreo, a partir das 9h30, com entrada gratuita e distribuição de cadernos com as letras das músicas interpretadas.

Criada em 2010 e interrompida durante a pandemia, a roda de samba autoral retomou suas atividades em setembro, com uma temporada de eventos mensais na BPP. As próximas rodas estão programadas para os dias 19 de novembro e 17 de dezembro.

Aberto a poetas, instrumentistas e à comunidade interessada na produção dos compositores do Estado, o evento busca fomentar o samba local e destacar suas diferentes facetas. Mais de 1,3 mil músicas inéditas já foram apresentadas ao longo dos 12 anos do projeto, que passou por outros espaços culturais de Curitiba — Casa Latino-Americana, Sociedade 13 de Maio, Canal da Música, Centro Juvenil de Artes Plásticas, Centro Cultural do Boqueirão e Teatro Universitário de Curitiba.

“Nosso primeiro encontro pós-pandemia agregou, em prol da poesia e da música autoral, tanto o público do projeto quanto o da Biblioteca. Temos um espaço com uma estrutura que funciona e onde podemos nos expressar livremente”, afirma o músico Ricardo Salmazo, um dos idealizadores do evento.

Serviço

Projeto Samba do Compositor Paranaense

Dias 15 de outubro, 19 de novembro e 17 de dezembro

A partir das 9h30

Hall térreo da BBP – R. Cândido Lopes, 133 – Centro, Curitiba – PR

Entrada gratuita