Seguindo o exemplo de outros países, o Brasil também ofertará uma terceira dose das vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pelo Ministério da Saúde, que destacou dois grupos que receberão, por enquanto, as doses extras:

Idosos a partir dos 70 anos , que completaram o esquema vacinal há seis meses;

, que completaram o esquema vacinal há seis meses; Pessoas imunocomprometidas, que tomaram a última dose há pelo menos 28 dias.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba vacina nascidos em 1999 e 2000 nesta sexta-feira; veja de quais semestres

>> Pfizer confirma que vacina contra a covid-19 também será fabricada no Brasil

No caso dos idosos, a explicação se deve ao fato de que a proteção pelas vacinas cai nesta população, com o passar do tempo. O Sempre Família já detalhou quais fatores podem estar envolvidos nessa queda da proteção, como a imunossenescência, ou o envelhecimento natural do sistema imunológico.

Entre os imunocomprometidos – ou pessoas que também apresentam uma resposta reduzida às vacinas devido a doenças ou uso de algum medicamento que afete o sistema imunológico –, faltava detalhar quais condições se encaixavam na lista de prioridades para a terceira aplicação. Em uma nota técnica divulgada nesta quinta-feira (26), o Ministério trouxe esses detalhes. São eles:

Pessoas com imunodeficiência primária grave;

Pacientes passando por tratamento oncológico de quimioterapia;

Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras;

Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <20 céls/mm3;

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

Uso de drogas modificadoras da resposta imune;

Pacientes em hemodiálise;

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Medicamentos

Na lista dos medicamentos que modificam a resposta imune, a nota técnica destaca:

Metotrexato;

Leflunomida;

Micofenolato de mofetila;

Azatiprina;

Ciclofosfamida;

Ciclosporina;

Tacrolimus 6-mercaptopurina;

Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe);

Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

Web Stories