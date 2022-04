Em abril, o Jockey Plaza Shopping recebe uma nova atração na praça central do empreendimento. A Candy Land traz um ambiente lúdico do universo dos doces, como nos filmes ou sonhos infantis. O parque é repleto de diversão para os pequenos: balanços, escorregadores, tobogãs infláveis, gangorra, cenários de mini cozinhas e muitas bolinhas. Ainda, um trenzinho leva as crianças para um passeio na terra dos doces.

O espaço conta com um ambiente específico para crianças menores, de até 5 anos, com escorregador, gira-gira, balanços e inflável. “No mês da Páscoa, será uma novidade para os pequenos que já esperam pelas atrações gigantes que sempre trazemos em nossa praça de eventos”, conta a gerente de marketing, Michelle Cirqueira.

A atração é indicada para todas as idades. Crianças de até 5 anos podem entrar com um acompanhante, maior de 18 anos. Para menores de até 3 anos, é obrigatório o acompanhamento do responsável. A Candy Land funciona de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h e aos domingos, 11h às 22h.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor fixo de R$13, por todo o período de utilização dentro da mesma diária. As lojas funcionam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.

Bilheteria:

R$30,00 – 30 minutos.

R$40,00 – 45 minutos.

R$50,00 – 1h

R$60,00 – 1h30min

R$70,00 – 2h

R$ 80,00 – mais de 2h

** Adultos pagam ingresso normal, exceto se forem acompanhantes de uma criança pagante, de até 5 anos. Limitado a um adulto por criança.

Atração Candy Land é destaque do Jockey Plaza Shopping. Foto: Divulgação