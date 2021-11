Depois de quase dois anos afastados dos palcos do Teatro Ebanx Regina Vogue, o grupo Tesão Piá, com apoio da Tribuna, está de volta, com sua formação original, para um final de semana de shows que promete ser imperdível! O grupo Tesão Piá promove shows de humor, Stand Up Comedy, esquetes, personagens e músicas e leva sempre aos palcos um show bastante irreverente, dinâmico e de fácil identificação.

O show terá três dias de apresentações, nesta sexta-feira (19) e no sábado (20) será às 21h e, no domingo (21), às 19h. Os quadros do espetáculo, como é característico do grupo, vão retratar o cotidiano da capital e fazer os curitibanos rirem de si mesmos. “Entre curitibanos e capivaras esse é um show que você não precisa levar a japona, porque o clima vai esquentar! Venha rir e se identificar com essa piazada que não perde uma piada”, satiriza Cadu Scheffer, integrante do Grupo TESÃO PIÁ.

Da formação original, com os atores Cadu Scheffer, Fagner Zadra, Jéssica Medeiros e Luana Roloff, apenas o Fagner Zadra fará a sua participação no show de forma remota, pois ele ainda se recupera de um câncer que venceu durante a pandemia do coronavírus (covid-19). O ator, que ficou paraplégico em 2014, precisou tirar um rim. “É um desafio voltar, mas ao mesmo tempo a expectativa é imensa. O artista longe do seu público vai definhando. Infelizmente, não vai ser pessoalmente desta vez. Além da recuperação, ainda tem a questão da logística para eu estar presente. Ainda não dá”, conta Zadra.

De todos os integrantes, apenas Fagner Zadra fará sua participação de forma remota, pois ele ainda se recupera de um câncer superado durante a pandemia.

Ainda segundo ele, na pandemia o grupo aprendeu que funciona fazer projetos virtuais. “Isso também aproxima a gente das pessoas. Dá certo. E muita gente ainda vai levar isso para a vida, por um aprendizado mesmo, durante a pandemia. Eu mesmo dei muita palestra, fiz muita live. Muitos amigos fizeram shows virtuais”, diz o artista.

Cadu Scheffer em cena com o Tesão Piá.

Zadra também destacou para a Tribuna que o retorno do TESÃO PIÁ para esses três espetáculos é uma felicidade imensa. “Nosso grupo não é somente formado por nós, atores, mas tem toda uma equipe. É muita felicidade para todo mundo poder voltar a se reunir. Mesmo quando é só uma fala pelo WhatsApp sobre o show já é sensacional”, emociona-se.

Para Luana Roloff o retorno após dois anos fora será um desafio. “Voltamos com grande felicidade, mas sem termômetro de como a pulação está reagindo com tudo isso. Ficamos 2 anos dentro de uma “bolha”. Estamos empolgados, felizes e preparamos o show com muito carinho e alegria”, disse a atriz em um papo com a Tribuna.

Formado em abril de 2013 o grupo TESÃO PIÁ foi criado com a intenção de fazer humor regional, recriando e satirizando situações do cotidiano do curitibano, por meio de vídeos criados para a internet. Os temas dos vídeos abordam desde o famoso clima de Curitiba até as gírias mais comuns usadas pela população. Regionalismo puro!

Com a promessa de muito riso, o espetáculo TESÃO PIÁ é um atrativo para o público que procura diversão e entretenimento. Suas montagens contam sempre com muito Stand Up, esquetes curtas, personagens, muita música e surpresas pra lá de especiais. E coroando o trabalho de sucesso desenvolvido pelo grupo há oito anos, com esse retorno após dois anos longe dos palcos, os “queridinhos de Curitiba” prometem risadas do início ao fim de seus espetáculos.

Jéssica Medeiros e Luana Roloff (direita) contracenam no novo espetáculo do Tesão Piá, que conta com o apoio da Tribuna.

Quem é TESÃO PIÁ?

Além do elenco fixo, ao longo das suas produções, o grupo conta também com algumas participações especiais de artistas locais e nacionais e já soma mais de 80 milhões de acessos em seu canal do YouTube. O sucesso estende-se aos palcos com o show de humor que foi o mais procurado da mostra Fringe de 2013 a 2018, batendo recordes como o espetáculo mais visto do segmento desde a inauguração do Festival de Teatro.

Em 2013 o grupo lotou o Grande Auditório do Teatro Positivo (para a gravação do seu DVD ao vivo). Se apresentou na Fifa FunFest, durante a Copa do Brasil de 2014, com um público de mais de 20 mil pessoas, lotou o Grande Auditório do Teatro Guaíra, em novembro de 2015 com o Show Especial de Fim de Ano. Em dezembro de 2017, o grupo realizou uma apresentação histórica na Ópera de Arame, um dos cartões-postais mais bonitos e visitados de Curitiba.

Serviço

Os ingressos para o show do TESÃO PIÁ custam a partir de R$ 34 e podem ser adquiridos neste site. Os shows deste final de semana tem o apoio da Tribuna do Paraná.

