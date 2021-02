Quem acompanha o programa Mais Você, da Rede Globo, já notou que a apresentadora Ana Maria Braga gosta de mudar e ousar o visual. A mudança antes aparecia no corte, na textura e no comprimento, com apliques e extensões. Mas nas últimas semanas, Namaria resolveu modernizar total. Os fios ganharam novas cores, tons pastéis que começaram pelo rosa, foram para o o lilás, azul, multicoloridos.

Na rede de salões Expert de Curitiba, a procura pelo visual colorido praticamente dobrou nas últimas semanas. Mães, filhas, senhoras e adolescentes resolveram brincar com a cor e pigmentaram mesmo, de diferentes tons.

O novo estilo logo fez muita gente criar coragem e mudar para o visual colorido, com a apresentadora reafirmando a tendência mundial. A proposta pode ser adotada por quem tem vontade de mudar, independente de idade. No entanto, antes de colorir, é preciso ficar atento a alguns detalhes.

Quem pode fazer?

Para entender melhor todo o processo, que costuma ser demorado para quem tem o cabelo escuro, resolvemos ir até o salão Expert do Park Shopping Barigui. Com cabelos crespos, finos e tingidos, eu resolvi aceitar a proposta de mudar radicalmente o visual.

O pigmento, que dá a cor modernosa aos fios, é diferente de uma tinta comum de cabelos. Isso porque ela não possui amônia e, portanto, não danifica a saúde das madeixas. Mas, antes de recorrer a cor, é preciso deixar o cabelo claro.

A recomendação do cabelereiro Adilson Trojan, do salão Expert, é procurar um especialista para realizar a descoloração. “É preciso fazer antes um bom diagnóstico da saúde do cabelo. Descolorir sozinha é complicado. Um cabelo com outras químicas, como um alisamento, progressivas, pode causar aquele famoso “corte químico”. O cabelo quebra, cai. A pessoa pode ficar careca”, alerta o cabelereiro.

Iniciando a descoloração

Antes de iniciar o processo de descoloração, realizamos um teste de mecha. “Ele é muito importante. É ele que vai nos dizer como está a saúde do cabelo, se ele tem resistência para aguentar a química e o clareamento que ele vai dar. Isso varia de cabelo para cabelo, alguns clareiam rápido e outros não”, explica.

Processo de descoloração. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná.

Em menos de 15 minutos, o teste de mecha já revelou que meu cabelo clareava rápido, sem muitos danos e sem perder formato. Como tenho cachos, manter a forma encaracolada após a química é muito importante.

A descoloração no meu cabelo não foi até a raiz, por escolha mesmo. Mas quem decide descolorir totalmente, precisa ficar atento caso sinta algum desconforto na aplicação, como uma queimação no couro cabeludo. A qualquer sinal de irritação, suspenda o uso e enxague imediatamente.

Enxague e pigmentação

Com todas as mechas descoloridas, um enxague foi feito para retirar todo o produto. Para tirar o tom laranja da tintura anterior, um shampoo matizador, roxo, foi usado. Uma reconstrução foi aplicada para garantir a saúde dos fios.

Ainda no lavatório, o pigmento rosa foi colocado em toda a extensão do cabelo. E logo após alguns minutos, foi feito o enxague e finalizado com leave-in. No total, todo o processo demorou aproximadamente quatro horas.

Pigmentação do rosa. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná.

Como manter a cor e a saúde capilar

A pigmentação do rosa pode durar aproximadamente três meses. E para garantir que os fios continuem com a cor viva, a dica é utilizar um shampoo para cabelos coloridos e evitar água muito quente.

Outra boa dica para quem resolve descolorir o cabelo é apostar numa boa reconstrução e hidratações semanais. “Elas vão manter o fio encorpado, pois a tendência da descoloração é afinar os fios”, sugere o cabelereiro.

Antes e depois da coloração. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná.

Eu me arrependi da cor, e agora?

Pintou e depois não gostou? Um shampoo antirresíduos pode ajudar a acelerar o processo de retirada do pigmento, já que a cor não é permanente. No entanto, como esse tipo de shampoo é mais detergente que o comum, reforçar na hidratação vai manter as madeixas saudáveis.