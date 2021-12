O ano de 2022 está se aproximando e para muitas pessoas a chegada de um novo ano é também o momento de renovar as energias e esperanças. Considerando que o último ano foi muito desafiador devido ao contexto pandêmico, o Projeto X vai realizar um evento diferenciado no dia 14 de dezembro, em Curitiba. Para despedir-se de 2021 com mais leveza e bem-estar, o palco da Pedreira Paulo Leminski, que já recebeu nomes como Paul McCartney, Elton John, Ramones e David Bowie, vai se transformar em uma grande sessão de relaxamento e meditação.

Para a especialista em meditação pela Oneness University e One World Academy, Fernanda Baglioli, estar juntos no palco de um lugar tão icônico em meio a natureza vai trazer um toque especial para a Grande Meditação. “Queremos que as pessoas desfrutem de momentos de relaxamento e recarreguem as energias, principalmente depois de um ano tão difícil. Por isso, preparamos uma programação especial que vai proporcionar uma pausa na correria de fim de ano para aliviar a carga mental e renovar as metas e desejos para o ano que vem”, conta Fernanda.

A Grande Meditação começará às 19h30 com uma prática conduzida por Aldir Enomoto e Fernanda Baglioli, idealizadores do Projeto X, iniciativa focada em ‘desbichogrilar’ o autoconhecimento. “Esta edição do encontro conta com a temática ‘Todos Juntos no Palco’. A dinâmica do evento vai ser diferenciada, o público será organizado em tapetes e almofadas no formato de um círculo. No centro do palco estarão os guias que vão conduzir as práticas, promovendo experiências profundas de autoconhecimento com uma linguagem descontraída e leve”, antecipa Enomoto.

Parceria

O evento contará também com um momento de meditação sonora e purificação mental, promovido pelos especialistas em Saúde e Medicina Integrativa pela Universidade de Minnesota (USA) e criadores do canal ASMR Lá nas Alturas, Ana e Diego Gutierrez. “O Sound Healing é uma terapia integrativa que utiliza diferentes frequências sonoras e tem como principal objetivo relaxar o corpo e a mente, beneficiando a saúde física e mental. Durante a sessão no palco da Pedreira Paulo Leminski vamos utilizar tigelas de cristal de quartzo, tigelas tibetanas, tambores e gongos para promover o relaxamento e criar uma experiência meditativa revigorante”, explica Ana.

Recomendações importantes

É importante enfatizar que a única contraindicação para Sound Healing em grupo é para pessoas com epilepsia induzida por sons. Neste caso, o participante deve consultar um médico para tomar a medicação necessária e não correr nenhum risco. Além disso, recomenda-se hidratação adequada durante o dia do evento, podendo levar uma garrafinha com água para beber após a prática.

Projeto X

O Projeto X nasceu há cinco anos com o objetivo de proporcionar experiências de autoconhecimento, meditação e bem-estar. Após um burnout e uma depressão, Aldir e Fernanda encontraram no autoconhecimento e na meditação formas de equilibrar a saúde mental. Os dois amigos decidiram compartilhar conteúdo e conhecimento de uma maneira leve, simplificada e bem humorada, transformando diariamente a vida de mais de 25 mil pessoas. Além disso, já realizaram palestras e workshops para mais de 25 empresas.

Serviço

Grande Meditação

Data e horário: 14 de dezembro de 2021 – às 19h30

Local: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970 – Abranches)

Ingressos: R$ 80 a entrada inteira e R$ 40 para membros do Clube Projeto X. Os ingressos são vendidos antecipadamente no site do evento.

