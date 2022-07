A praça de eventos que é considerada a maior dos shoppings de Curitiba está atraindo cada vez crianças e adultos empolgados com a Neon Fun, maior arena de diversão da cidade, instalada no Jockey Plaza, no bairro Tarumã. O evento oferece atrações como tobogã de sete metros de altura e 50 metros de pista, camas elásticas, piscinas de espumas, slackline, guerra de bastonete, ninja, trampolins, escalada e túnel neon de obstáculos, em um ambiente com muitas cores e segurança para todos.

LEIA TAMBÉM – Fim de semana tem diversão e atividades para todas as idades em Curitiba

A Neo Fun funciona na praça central, piso L1, de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h, durante todo o período de férias.

Na atração, crianças de três a cinco anos deverão estar acompanhadas de um responsável, que terá direito a entrada gratuita para acompanhar o menor. Crianças de seis a 12 anos poderão entrar sem acompanhante, desde que os pais ou responsáveis se mantenham no entorno do evento. Já os adolescentes poderão acessar sozinhos, desde que um responsável adulto (maior de 18 anos), assine um termo de responsabilidade.

>> Confraria041! Torne-se um membro da Confraria041 e ganhe 50% de desconto para assinar o UmDois Esportes

“O Jockey Plaza convida a todos para despertar sua criança interior e aproveitar a família reunida, com momentos de muita interação e diversão, longe dos eletrônicos. Criamos um evento exclusivo e inédito pensando nas famílias, que poderão se divertir juntos com muito movimento físico”, convidou a gerente de marketing, Michelle Cirqueira.

VIU ESSA? Quinzena do Burger tem 18 participantes confirmados; veja fotos e descrições

O Neon Fun é o maior parque deste tipo montado em shopping, com mais de quatro mil molas de alta resistência, milhares de blocos de espuma, 5.600 metros quadrados de lycra neon e 15 toneladas de estrutura metálica.

Serviço

Arena Neon Fun

Local: Jockey Plaza Shopping – praça central

Horário: segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h e aos domingos, das 11h às 22h

Bilheteria: R$ 50,00, por 50 (cinquenta) minutos em todos os brinquedos do parque. Depois de 50 minutos, será cobrado um adicional de R$ 1,00 a cada minuto excedido. O tempo de permanência no espaço deverá ser controlado pelo cliente.

* Crianças menores de 3 anos NÃO PODEM participar do evento, mesmo que acompanhadas de adulto.

** Crianças de três a cinco anos deverão estar acompanhadas de um responsável, que terá direito a entrada gratuita para acompanhar o menor.