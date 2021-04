Quando se fala em Páscoa, é inevitável pensar em ovos de chocolate. É comum nesta época do ano entrar em supermercados e outros estabelecimentos e se deparar com dezenas de opções sobre a cabeça. Mas para quem não é muito adepto ao doce oval, há opções diferentes para presentar pessoas próximas ou a si mesmo. É o caso da Torroneria Curitibana, comandada pela confeiteira Renatta Ferian.

Fundadora da confeitaria Banoffi, Renatta é conhecida por ter popularizado o doce preparado com banana em Curitiba. No final do ano passado, ela lançou a sua marca própria de torrones artesanais, que já é um sucesso. “É incrível a aceitação do público ao produto. Estamos ampliando cada vez mais a nossa rede de parceiros e já estamos presentes não só em vários estabelecimentos do Paraná, mas também em outros estados do Brasil”, destaca Renatta.

Para a Páscoa, ela decidiu produzir dois torrone especiais, ambos preparados com chocolate. “É uma edição especial, lançada para essa época do ano. Mas, dependendo da aceitação, podemos incluí-lo como uma das opções fixas de torrone em nosso cardápio”, ressalta a chef.

A diferença das duas versões está na forma como o chocolate é utilizado: em uma, o insumo é misturado com a massa e as amêndoas; no outro, o chocolate é usado para cobrir o torrone tradicional, criando uma crosta cremosa e suave. A primeira versão terá 180g e vai custar R$ 35. Já a segunda, que será limitada a pouco mais de 40 unidades, terá 140g e vai custar R$ 30.

As duas edições poderão ser adquiridas através do delivery e takeaway da Torroneria. Os pedidos podem ser feitos pelo site (torroneriacuritibana.com.br) ou pelo telefone (41) 9 8821.9786.