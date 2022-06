Depois de dois anos, os tradicionais tapetes de Corpus Christi retornam as ruas de Curitiba nesta quinta-feira (16), pois em 2020 e 2021, as restrições devido à covid-19 impossibilitaram que a celebração fosse feita como de costume com a união de fiéis de várias paróquias em prol da partilha e da unidade.

De acordo com a Arquidiocese de Curitiba, as primeiras movimentações no Centro Cívico estão previstas para às 8h. O tapete de aproximadamente dois quilômetros tem o auxílio dos fiéis da cidade, uma tradição que mistura criatividade entre as comunidades. Geralmente os desenhos e frases estampados nas ruas são feitos com materiais como serragem, papéis coloridos, pedras tingidas e outros materiais.

Os desenhos mais tradicionais costumam ser aqueles ligados a Eucaristia, vocações, os padroeiros das comunidades, Palavra de Deus e Espírito Santo e Nossa Senhora. Durante toda a manhã a principal movimentação será de pessoas ajudando na produção dos desenhos. A previsão é que até às 12h todo o trajeto esteja finalizado.

Novidade para 2022

Em 2022, a novidade serão as cenas vivas sobre a Eucaristia, ao longo do trajeto, durante a procissão. As encenações serão interpretadas por atores profissionais e amadores de grupos teatrais das paróquias.

Seis passagens bíblicas serão representadas: Encontro de Jesus com a Samaritana; Bodas de Caná; Lava-pés; Multiplicação dos pães; Discípulos de Emaús e Santa Ceia.

Serão cenas mudas, somente com gestos, com início, meio e fim, retratando a respectiva passagem bíblica. Como o tempo de representação de cada passagem é curto, entre 3 e 5 minutos, serão repetidas quantas vezes forem necessárias.

Outras atrações

Como a programação se estende pelo dia todo, o evento terá uma praça de alimentação com Food Trucks no estacionamento do Tribunal do Júri. Para quem desejar receber o Sacramento da Reconciliação, diversos padres atenderão confissões, das 8h às 14h30, na Praça 19 de Dezembro. No mesmo lugar, voluntários se encontrarão para fazer um trabalho de atendimento e escuta aos moradores em situação de rua das redondezas, oferecendo um kit lanche e palavras de carinho.

Para às 15h, Dom José Antonio Peruzzo, arcebispo metropolitano, irá presidir a Santa Missa na praça Tiradentes. Em seguida, a procissão com o Santíssimo Sacramento segue pelos tapetes na avenida Cândido de Abreu, até a praça Nossa Senhora da Salette.

Ao final do evento, todos os participantes são convidados a participarem do show com o padre Reginaldo Manzotti.