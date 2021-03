Por muito tempo, a limpeza das superfícies e objetos era vista como uma das maneiras de evitar a disseminação do Sars-CoV-2. Sabe-se hoje, no entanto, que embora as superfícies possam ser meios de transmissão, a principal via é pelo ar.

Sejam em gotículas maiores ou em forma de aerossois, o coronavírus se transmite de uma pessoa a outra por contato próximo – especialmente quando não há barreiras de proteção, como máscaras e distanciamento físico, de acordo com dados da OMS.

O vírus sai de uma pessoa por gotículas de saliva lançadas durante a fala, espirro ou tosse e atingem outra pessoa pela boca, nariz ou olhos, o que acontece com mais frequência se estiverem muito próximas. No caso da transmissão por aerossóis, que são partículas menores que ficam em suspensão no ar, a OMS destaca que pode acontecer:

“(…) especialmente em ambientes fechados, com aglomeração de pessoas e sem ventilação adequada, onde uma pessoa infectada passaria longos períodos de tempo, como restaurantes, ensaios de coral, aulas de ginástica, casas noturnas, escritórios e centros religiosos”, destaca a entidade no site.

Máscaras evitam disseminação do vírus

Como a transmissão do Sars-CoV-2 se dá por meio de gotículas lançadas de uma pessoa a outra, seja via fala, tosse ou espirro, o uso das máscaras – tanto as caseiras quanto as mais profissionais – evita que o vírus seja disseminado. E, ainda que saia, que seja em quantidades menores do que sairia se não houvesse nenhuma barreira de proteção.

Para que o efeito protetor seja alcançado, no entanto, é importante que as pessoas façam o uso correto do item, como:

Evitar mexer na máscara durante o uso;

Não colocá-la no queixo ou abaixo do nariz;

Fazer a higienização das mãos sempre que encostar na máscara;

Colocá-la e retirá-la da maneira correta.

No fim de fevereiro deste ano, 46 entidades médicas assinaram um manifesto para reforçar a necessidade de uso do item de proteção, além de outras medidas, como distanciamento físico, higienização das mãos e o não compartilhamento de itens de uso pessoal.

Pensando na proteção contra as novas variantes, o CDC americano passou a recomendar o uso de duas máscaras. Segundo e entidade, se uma pessoa estiver usando duas máscaras, os itens bloqueiam cerca de 80% das partículas.