Erasmo Carlos sempre foi um artista do futuro. Ou melhor, um artista que une presente, passado e futuro num tempo próprio, repleto de rock’n roll e poesia, numa viagem compartilhada com todos seus fãs há 60 anos. Por isso, no dia 16 de setembro, o Tremendão chega a Curitiba com seu novo show “O Futuro Pertence à… Jovem Guarda”, para única apresentação no palco do Teatro Guaíra, às 21h.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 60 via Disk Ingressos. O show na capital tem promoção da CULT! Produções e do Instituto Res Publica.

No show “O Futuro Pertence à… Jovem Guarda”, Erasmo apresenta músicas que se tornaram parte da história cultural brasileira – e da vida de todos nós -, além de algumas surpresas. Afinal, Erasmo nos palcos cantando “Gatinha Manhosa” o Brasil já viu; cantando “Festa de Arromba”, também. Mas cantando “Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear”, de Eduardo Araújo, isso não foi visto. “Estou guardando o que há de bom, em mim” sucesso da dupla os Vips, também não.

Acompanhado por sua banda, com o maestro José Lourenço nos teclados, Luiz Lopes no violão, guitarra e vocal, Pedro Dias no baixo e vocal, Rike Frainer na bateria, Erasmo apresenta um show histórico, mostrando para o Brasil quando começou esse tal de rock’n roll por aqui.

Artista em permanente ebulição, efervescente, inspirado, há 60 anos o Tremendão vem embalando gerações com suas canções. São mais de 500 composições que refletem da ingenuidade da Jovem Guarda e sua doce proposta de mudanças comportamentais à maturidade dos dias atuais, alçando Erasmo ao posto de Gigante Gentil da música brasileira (título reafirmado com o Grammy Latino 2014 de Melhor Álbum de Rock por Gigante Gentil e com sua escolha como Homem do Ano na Música da Revista GQ).

Em 2018, Erasmo foi homenageado com o Grammy Lifetime Achievement (Prêmio à Excelência Musical), concedido pela Academia Latina de Gravação. Em 2019, foi lançado o filme baseado em seu livro autobiográfico, “Minha Fama de Mau”.

Serviço

O que? Show “O Futuro pertence à Jovem Guarda”, de Erasmo Carlos

Quando? 16 de setembro de 2022 (sexta-feira), às 21h.

Onde? Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, 971 – Centro)

Os ingressos variam de R$ 60,00 a R$ 280,00 de acordo com o setor e modalidade escolhidas. Vendas pelo Disk Ingressos!

INTEIRA MEIA-ENTRADA Plateia R$ 280 R$ 140 1º Balcão R$ 230 R$ 115 2º Balcão R$ 120 R$ 60

Vendas: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9 às 18h), na bilheteria do Teatro Guaira (de terça a sábado, das 12h às 21h)