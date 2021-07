Se você já tirou a japona, as luvas e a ceroula do fundo do armário para dar conta do frio das últimas semanas, então prepare mais algumas camadas de roupa! Você já viu aqui na Tribuna que a temperatura em Curitiba promete despencar com a nova massa de ar frio que está chegando. Segundo o Simepar, a mínima chega aos -1ºC, com risco de geada em Curitiba.

+Web Stories! Onda de frio intenso gera enxurrada de memes na internet! Veja!

A partir desta quinta-feira (29), o frio desembarca com força na cidade e as mínimas permanecerão entre -1ºC e 5ºC até a madrugada de domingo (01). O que isso significa? Oportunidade única para fazer alguns cliques na paisagem esbranquiçada que se forma pela cidade! Por isso, a Pinó selecionou dicas de 3 pontos para ver a geada em Curitiba e atualizar o feed do Instagram. Confira:

+Leia mais! Massa de ar polar a caminho de Curitiba pode ser uma das mais frias do século, diz instituto

Parque Barigui

Foto: Arquivo/Aniele Nascimento.

Ponto de visita indispensável entre os turistas e um dos locais mais procurados da cidade para a prática de exercícios, o Parque Barigui se pinta de branco logo nas primeiras horas do dia. A grande extensão do gramado e o lago central do local formam um cenário digno de jardins europeus, ou seja, sinônimo de bons ângulos para as fotos. Previsão: chuva de likes!

E por que não incluir depois da sessão de fotos uma volta pelo parque? Para os mais resistentes, a área recreativa e as mesas ao ar livre são uma opção para completar a programação congelante.

E claro, não podemos nos esquecer delas, as tradicionais moradoras do parque: as capivaras. Que tal uma foto com esse símbolo da capital paranaense logo ao fundo? Mas vale a recomendação de não se aproximar muito dos animais, para evitar estresse para elas e riscos para quem observa.

Parque Tanguá

Foto: Arquivo/Daniel Castellano.

Agora, se o seu destino for o Parque Tanguá, separe também o cachecol e a touca! Construído onde existiam duas pedreiras, o local tem em seu entorno uma exuberante mata verde que pode dar uma maior sensação de frio.

Opções de fotos por ali não vão faltar. Na parte superior, localiza-se o Jardim Poty Lazzarotto, com um mirante a 65 metros de altura com vista para o lago inferior. Assim, os ventos ali prometem soprar mais fortes.

Pegando um dos caminhos que levam para o ancoradouro e o restaurante da parte inferior, é possível se deparar com a diversidade da flora, composta de tarumãs, aroeiras, bromélias, araucárias, entre outras espécies. A dica aqui é pegar uma folha seca esbranquiçada com a geada, colocar nas mãos e tentar um ângulo criativo com um desfoque da paisagem ao fundo.

Parque Tingui

Parque Tingui é uma boa pedida para belas fotos da geada. Foto: Gerson Klaina.

Para completar a lista de passeios gelados, a parada é: Parque Tingui. Mas se na entrada do parque, a estátua do Cacique Tindiqüera veste apenas uma pequena tanga, é preciso fazer o oposto! Não saia de casa sem se agasalhar bem para não estragar o passeio. Afinal, a área do local está situada em um trecho das margens do rio Barigui, o que pode provocar ponta do nariz vermelho e dedos congelados.

Além disso, a ciclovia e a pista de caminhada que ficam paralelamente ao rio podem render cenários instagramáveis. Que tal postar uma corridinha ou pedalada em meio a geada em Curitiba? Até porque, locais próximos à umidade tendem a formar gotículas congeladas com mais facilidade e uma paisagem única. É garantia de take postável na certa!

+Web Stories Maior frente fria do século está chegando: fato ou fake?

Outra atração do local é o Memorial Ucraniano, construído em 1995 em comemoração ao centenário da imigração deste povo no Brasil. Tem também a Praça Brasil 500 anos, inaugurada em 2000, data que marcou 500 anos desde a chegada dos primeiros colonizadores no país.