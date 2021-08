Uma pesquisa realizada pela Pinó mostrou que uma das atividades favoritas do curitibano é mesmo curtir os nossos parques. Mas você já pensou em expandir a experiência ao ar livre? Seja você um aventureiro de longa data ou iniciante, selecionamos três opções de morros para subir em menos de 1h perto de Curitiba. Além de praticar um exercício físico de nível leve a moderado, você ainda pode aproveitar novas paisagens e embarcar em um programa diferente. Ao mesmo tempo, o programa é rápido, seguro e longe das aglomerações.

Morro do Cal (Campo Largo – 36 km de Curitiba)

Foto: Adilson A Ribeiro/Wikimedia Commons.

Dentre os morros para subir em menos de 1h, o Morro do Cal é certamente o mais tranquilo. Localizada no município de Campo Largo, há cerca de 45 minutos de Curitiba, a trilha não apresenta qualquer dificuldade técnica. O trajeto é feito em uma estrada de chão ou uma trilha que adentra a mata.

O morro faz parte de uma propriedade privada. Portanto, é cobrada uma taxa de R$ 10 por pessoa. Além do morro, o espaço ainda conta com área de camping, passeio à cavalo, restaurante e a opção de subir (e/ou descer) o morro de trator. Para mais informações, entre em contato pelo Facebook ou pelo telefone (41) 9665-9252.

Endereço: Morro do Cal – Campo Largo, R. Retiro São José, Campo Largo, PR.

Morro do Canal (Piraquara – 39 km de Curitiba)

Foto: Divulgação.

Localizado em Piraquara, quem se aventurar na trilha do Morro do Canal é presenteado com uma vista panorâmica de Paranaguá, Antonina e da barragem do Cayugava. Com dificuldade entre leve e moderada, a trilha é sinalizada, com cordas e correntes que auxiliam quem tem mais dificuldades. O espaço fica aberto diariamente das 6h às 19h e conta com banheiros e lanchonete.

A trilha tem entrada por uma fazenda particular. Assim, há cobrança de R$ 20 para o estacionamento de carros e R$ 10 para motos. No local há banheiros e lanchonete. Para mais informações, mande mensagem por WhatsApp para (41) 9597-2012 ou pelo Facebook do Morro do Canal.

Endereço: Morro do Canal – Serra do Marumbi, Piraquara, Paraná, CEP: 68119-000.

Morro da Palha (Campo Magro – 40,5 km de Curitiba)

Foto: Jonathan Campos/Arquivo Gazeta do Povo

O Morro da Pilha fica em Campo Magro e é o mais distante de nossa seleção de morros para subir em menos de 1h. Mesmo assim, o trajeto entre Curitiba e o município não deve ultrapassar 1h15 de carro.

Diferentemente das trilhas anteriores, o Morro da Palha não tem tanta estrutura para acolher os visitantes. Não há restaurante no local, por exemplo, mas alguns estabelecimentos ao redor recebem os turistas. A trilha pode ser feita a pé ou com carro, desde que seja um 4×4. No topo, a vista é de tirar o fôlego — é, inclusive, um lugar que consta na rota de quem curte voar de parapente.

Endereço: Morro da Palha – Campo Magro, Paraná, CEP: 83535-000.