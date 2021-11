Para que as experiências sejam inesquecíveis, sem filas e seguras neste momento de pandemia, os circuitos natalinos de carro do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 precisam de agendamento no site da programação. A boa notícia é que ainda há vagas em dezembro para as três atrações drive-thru da temporada (lista abaixo).

No Passeio Público e no Parque Barigui, os circuitos estrearam na semana passada. No Parque Náutico, a atração começa na próxima sexta-feira (03).

Parque Barigui

O Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui começa no portal de acesso (com entrada pela BR-277) e segue por um circuito de 1,5 km até a Rua Cândido Hartmann. São três sessões diárias (19h, 20h e 21h), de terça a domingo, com capacidade para 330 carros por hora.

Durante o percurso, várias atrações podem ser acompanhas de carro, como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio. O circuito ainda tem túneis de luz e duas árvores de Natal, como a enorme estrutura de 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago, que este ano tem patrocínio do ParkShoppingBarigüi.

Passeio Público

O Caminho de Luz do Natal Condor no Passeio Público dá vida a passagens do nascimento de Jesus e a personagens amados do Natal. Com cerca de 1,1 km de extensão, o espetáculo drive-thru tem entrada e saída pela Rua Luiz Leão, ao lado da Casa do Estudante Universitário do Paraná (CEU). São sete estações, que podem ser apreciadas de terça a sexta-feira (20h e 21h), com atrações como Coreto Digital, Casa da Mamãe e Papai Noel, Presépio e árvore de Natal.

Parque Náutico

Já o espetáculo drive-thru do Parque Náutico começa, na próxima sexta-feira (3/12), e vai se espalhar por um circuito de 1,5 km. Com patrocínio das Loterias Caixa/Governo Federal, a atração reúne em suas estações apresentações de coral em telões de alta definição, presépio vivo, anjos de luz e árvore de Natal de 22 metros. Além disso, as estruturas do local – pórticos, passarela e torre – são iluminadas com microlâmpadas.

Ônibus

Além de ir de carro, o público pode fazer os circuitos do Barigui e Náutico a bordo dos ônibus especiais de Natal. A linha do Barigui funciona, a partir das 19h, e tem ponto inicial de embarque no Terminal Campina do Siqueira. Para ir à atração do Náutico é preciso pegar o ônibus no Terminal do Boqueirão, das 19h às 21h30.

Os bilhetes custam R$ 4,50 e o passageiro poderá fazer a integração no terminal com outras linhas.

É proibido fazer os circuitos a pé, de bicicleta ou de moto. No caso do Passeio Público, o espaço fecha totalmente para pedestres a partir das 19h, de terça a sexta.

Dias e horários disponíveis das atrações drive-thru do Natal de Curitiba 2021

PASSEIO PÚBLICO

28/12 – das 20h às 21h e das 21h às 22h

29/12 – das 20h às 21h e das 21h às 22h

30/12 – das 20h às 21h e das 21h às 22h

PARQUE BARIGUI

9/12 – das 21h às 22h

12/12 – das 21h às 22h

14/12 – das 19h às 20h e das 21h às 22h

15/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

16/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

17/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

18/12 – das 21h às 22h

19/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

21/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

22/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

23/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

26/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

28/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

29/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

30/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

PARQUE NÁUTICO

3/12 – das 19h às 20h e das 21h às 22h

4/12 – das 21h às 22h

5/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

7/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

8/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

9/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

10/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

11/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

12/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

14/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

15/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

16/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

17/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

18/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

19/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

21/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

22/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

23/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

26/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

28/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

29/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

30/12 – das 19h às 20h, das 20h às 21h e das 21h às 22h

