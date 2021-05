Quer surpreender a sua mãe com uma sobremesa fácil de fazer para servir depois do almoço de celebração do dia dela? O Bom Gourmet selecionou três receitas fáceis e sem complicações. Tem desde mousse, com toda a sua cremosidade e praticidade, a bolinho de laranja com receita materna, que vai super bem com uma xícara de café quentinho.

Três receitas para a sobremesa do Dia das Mães, confira:

Mousse de chocolate fácil

Tempo de preparo

30 minutos, mais 4 horas na geladeira

Rendimento

12 porções

Preparo

Fácil



Ingredientes

200 gramas de chocolate meio amargo

200 gramas de chocolate ao leite

8 ovos

3 colheres de manteiga



Preparo:

Derreta o chocolate com manteiga em banho maria.

Enquanto isso, bata quatro claras em neve e reserve.

Na batedeira faça uma mistura de ovos. Primeiro bata as outras quatro claras e coloque as gemas sem parar de bater, passando na peneira. Por fim, coloque o chocolate derretido na batedeira ligada e bata mais um pouco.

Desligue e misture delicadamente as claras reservadas. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por quatro horas para gelar.

Palha Italiana

Rendimento

30 unidades



Ingredientes

1 lata de leite condensado

100g de chocolate meio amargo

200g de bolacha maisena

100g de açúcar de confeiteiro



Preparo:

Misture o leite condensado com o chocolate e cozinhe no micro-ondas por cinco minutos, parando na metade do tempo para mexer.

Acrescente a bolacha quebrada e mexa até que a mistura fique mais homogênea.

Espalhe em uma assadeira untada com papel manteiga e cubra com plástico filme.

Coloque na geladeira por uma hora.

Retire e corte em quadrados.

Polvilhe com açúcar de confeiteiro e sirva.

Bolo de Laranja sem leite

Ingredientes

1 laranja com casca sem semente

1 xícara de óleo

1 xícara e meia de açúcar

4 ovos

2 xícaras de trigo

1 colher rasa de fermento em pó

Preparo

Bata no liquidificador a laranja, o óleo, o açúcar e os ovos.

Leve a um bowl e misture com o trigo e o fermento.

Despeje na forma untada e leve ao forno por 45 minutos.