O Jockey Plaza Shopping inaugura sua nova atração na praça central: com mais de 460 metros quadrados, o Gigantes do Mar oferece um ambiente temático, com infláveis, torre de tobogãs e brinquedos inspirados no fundo do mar, além de piscina de bolinhas para garantir a diversão dos pequenos.

Um tubarão de mais de 10m de altura garante muita emoção na descida do tobogã. Este gigante personagem já esteve no shopping em 2019 e foi sucesso entre a criançada. Nesta edição, o parque mergulha ainda mais fundo na imaginação e traz também um polvo gigante atacando um navio pirata no mar de bolinhas.

São mais de meio milhão de bolinhas azuis fazendo brilhar os olhinhos dos aventureiros. A brincadeira fica completa com outros infláveis de pular, subir e escorregar, além de balanços, gangorra, torres e tobogãs. O evento conta com uma área baby para as crianças menores.

A atração é direcionada para todas as idades. Crianças de zero a cinco anos deverão estar acompanhadas de um responsável, que obrigatoriamente deverá entrar para acompanhar o menor e terá direito a entrada gratuita. Crianças a partir de seis anos podem entrar sem acompanhante, desde que o pai/responsável se mantenha no entorno do evento.

Adultos de qualquer idade (que não foram os acompanhantes dos menores de cinco) e que desejem brincar também devem adquirir ingresso na bilheteria do evento.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, e R$14 por todo o período de utilização dentro da mesma diária.

As lojas funcionam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.

Ingressos Gigantes do Mar

30 minutos: R$ 30,00

45 minutos: R$ 40,00

1 hora: R$ 50,00

1h30min: R$ 60,00

2 horas: R$ 70,00



Mais de 2 horas: R$ 80,00 em todos os brinquedos do parque.



** Crianças de até cinco anos deverão estar acompanhadas de um responsável, que terá direito a entrada gratuita para acompanhar o menor.