A Prefeitura de Colombo, através do Departamento de Turismo da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho anunciou a retorno das atividades turísticas das Caminhadas da Natureza. O primeiro evento de caminhada, neste período de pós-pandemia, acontece no próximo dia 05 de junho.

O roteiro escolhido contempla a região do Campestre na belíssima área rural do Município, tendo como ponto de encontro e partida, a Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição à Rua Faraó Cavalli – Campestre.

O cadastramento dos inscritos tem início às 7h30 até às 09h30 no local do início da Caminhada. Às 8h acontece a abertura e alongamento, sendo que os participantes terão até s 13h para finalizar o percurso, sendo proibido o início da caminhada antes dos horários estabelecidos para início e que seja estendido o encerramento.

Para a realização deste evento, toda estrutura necessária foi mobilizada, como banheiros químicos, ambulância, equipe de apoio com quatro pontos ao longo do percurso, segurança, evitando assim problemas e garantindo total apoio aos participantes, durante a Caminhada.

As inscrições estarão abertas até o dia 03/06, por intermédio do site do evento.

O passeio começa na Rua Faraó Cavalli, Igreja Campestre. Mais informações pelo telefone: (41) 3656-6600. Almoço opcional: R$ 25,00 (crianças até 6 anos – não pagam – de 7 anos até 12 anos paga 50% e a partir de 13 anos paga integral).