Este sábado e domingo, dias 12 e 13 de fevereiro, marca o último fim de semana com as atividades gratuitas do Verão Curitiba 2022. Coordenadas pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), as brincadeiras e festivais esportivos serão feitos das 14h às 18h, nos parques Barigui, Bacacheri, Lago Azul, Náutico, Passaúna e Passeio Público.

Todas as atividades seguem os cuidados e protocolos sanitários contra a covid-19. Em caso de chuvas, as atividades são suspensas.

LEIA TAMBÉM:

>> Curling em Curitiba? Shopping tem atrações de inverno em pista de gelo

>> O que fazer em Curitiba de graça neste fim de semana? Confira a programação!

O Verão Curitiba 2022 tem o patrocínio da RIC TV e apoio da Megamania, MRV, Hospital de Olhos do Paraná e Jovem Pan Curitiba. Confira aqui os locais onde são feitas as atividades do Verão Curitiba 2022. As ações começaram no dia 15 de janeiro nos seis parques, sempre aos fins de semana.

Profissionais de Educação Física da Smelj estarão nos locais para orientar os participantes e reforçar a importância dos cuidados sanitários durante a prática das atividades. Entre as atrações recreativas para as famílias estarão disponíveis orientações para a prática segura de atividade física, aulões de ginástica, jogos de tabuleiro gigantes e brincadeiras.

Festivais esportivos

Neste fim de semana (12 e 13), no Parque Barigui haverá atividades de minifutebol e badminton, as famílias que forem ao Parque Bacacheri poderão brincar com o frescobol.

No Passeio Público haverá o festival de atletismo, com salto em altura. Já no Parque Náutico, as atrações serão o skate e o caçador (queimada). Uma corrida de 5km e rolimã estarão disponíveis no Parque Lago Azul. No Parque Passaúna haverá minifutebol e vôlei de praia.

Atividades sistemáticas em todos os parques (todo fim de semana, das 14h às 18h):

Aulões de Ginástica

Pintura no papel kraft

Circuito infantil de bicicleta

Atividades esportivas

Jogos lúdicos de tabuleiro

Xadrez gigante, ping-pong e perna de pau

Brinquedos inclusivos

Cuidados

Caso algum integrante da família apresente sintomas respiratórios leves, a orientação é que não vá participar das ações do Verão Curitiba. A pessoa deve se isolar e procurar o suporte dos serviços de Saúde da Prefeitura, prioritariamente pela Central 3350-9000.

Serviço

Verão Curitiba 2022

Quando: 15 de janeiro a 13 de fevereiro, aos fins de semana

Horário: das 14h às 18h

Locais: Parque Barigui – entradas pela Avenida Manoel Ribas, Mercês – BR-277, Santo Inácio; Avenida Cândido Hartmann – Bigorrilho

Parque Bacacheri – Rua Rodrigo de Freitas, n.º 277 – Bacacheri

Parque Lago Azul – Rua Colomba Merlin, n.º 721 – Umbará

Parque Náutico – Avenida Mal. Floriano Peixoto, n.º 12.205 – Boqueirão

Parque Passaúna – Rua ngelo Marqueto, n.º 2528 – Augusta

Passeio Público – Rua Luiz Leão, nº 391 – Centro