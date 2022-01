Os organizadores da Zombie Walk Curitiba anunciaram neste domingo (23), o cancelamento da tradicional participação no carnaval da capital paranaense. Segundo o comunicado, “isso é para a segurança de todos: você, seus pais, seus filhos, seus amigos”.

O Psycho Carnival, também conhecido na cidade, foi outro que cancelou as festividades para o Carnaval de 2022. Segundo o grupo, “devido a completa imprevisibilidade do desenvolvimento da pandemia, fica impossível imaginar um festival”.

+ Veja também: Marca paranaense, que tem Neymar como garoto propaganda e é destaque no BBB, quer liderar segmento

No litoral, a cidade de Guaratuba decidiu cancelar o carnaval de rua. Em vídeo, o prefeito da cidade, Roberto Justus, explicou os motivos para o cancelamento da festa, que chega a reunir mais de 500 mil pessoas nas ruas de Guaratuba. “Não vai ter trio elétrico, não vai ter festas gratuitas abertas para toda a população”. revelou Justus.

A cidade de Morretes também optou por cancelar as festividades programadas. “Não é o momento para se descuidar das medidas de combate à Pandemia, mas sim de reforçá-las em respeito a todo o esforço, dedicação e sacrifícios realizados até o momento, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto da população”, afirmou a prefeitura em comunicado.

Na ilha de Superagui, que estuda a reabertura para turistas, os planos para o Carnaval também ficaram de lado em 2022. A prefeita Lilian Ramos declarou que, em virtude dos dados epidemiológicos que lhes foram apresentados e recomendação da equipe da Saúde, por precaução, o carnaval será cancelado em Guaraqueçaba.

+ Leia mais: Policial de folga ajuda a enquadrar baloeiros após queda de balão em condomínio

A prefeita lembra que no histórico do município comumente já não são realizados blocos, desfiles ou festividades em clubes, mas que ainda assim serão tomadas medidas para que os turistas venham e se divirtam com segurança.